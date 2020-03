Megtalálhatták a koronavírus ellenszerét

Hétfőtől fokozatosan bezárnak a fővárosi óvodák és bölcsődék - jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hozzátette: hétfőtől a gyógyfürdők és az állatkert is bezárja kapuit. Az önkormányzatok helyben dönthetnek az óvodák nyitva tartásáról, működéséről; az erről szóló kormányrendelet még szombaton megjelenik - jelentette be a köznevelési államtitkár. Hat új magyar koronavírusos beteg van Magyarországon, ezzel a fertőzöttek száma huszonötre emelkedett. Mindannyian kórházban vannak, állapotuk kielégítő - közölte az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor elmondta: közöttük nem csak kontakszemélyek, hanem új fertőzöttek is vannak. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a kormány tíz akciócsoportot állított fel a koronavírus-járvány elleni védekezés keretében. Hétfőtől tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe az iskolákban, a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket - közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekekre otthon lehetőleg ne a nagyszülők vigyázzanak, mert az új koronavírus főleg az idősekre veszélyes. Alaptantárgyi felkészítő műsorokat sugároz az érettségizőknek a Miskolc Televízió, hogy segítse felkészülésüket a koronavírus miatti iskolaszünet alatt is - közölte a borsodi megyeszékhely önkormányzata. Budapesten a XI. és a XVIII. kerületi önkormányzat elrendelte az önkormányzati óvodák és bölcsődék bezárását hétfőtől. Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere Facebookon hívta fel a figyelmet arra, hogy egy szerdán kiadott kormányrendelet elvette az önkormányzatoktól az óvodák bezárásának elrendelésére való jogosultságot. Később kiderült, szerda óta ez valóban a kabinet hatásköre, de már készül az a rendelet, amely visszaadja a döntés jogát az önkormányzatoknak ebben az ügyben. A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban - nyilatkozta Bartha László, a Magyar Honvédség rendészeti központjának törzsfőnöke. Az elmúlt hetekben mintegy négyezer doboz maszkot vehettek át a háziorvosok a mentőállomásokon a koronavírus-járvány elleni hatékony védekezés érdekében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Mindenki fontolja meg a külföldi látogatását egyrészt a fertőzés, másrészt az utazási nehézségek szempontjából – mondta a tájékoztatásért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Menczer Tamás hangsúlyozta: az események gyorsan változnak, kiszámíthatatlan, hogy egy külföldi utazás során milyen problémák merülhetnek fel. Haladéktalanul be kell vezetni Magyarországon a közegészségügyi határzárt a koronavírus elleni védekezés érdekében - jelentette ki Csányi Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője. Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette be az iskolák bezárását - mondta Kunhalmi Ágnes szocialista országgyűlési képviselő. Komoly hatást gyakorolhat a kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a koronavírus sokáig blokkolja a nemzetközi kereskedelmi folyamatokat, akár gazdasági visszaesés is bekövetkezhet - mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András parlamenti államtitkár. Jelentős gazdasági károkat okoz a koronavírus megjelenése Magyarországon. A legsúlyosabban érintett területek közé tartozik a turizmus, a vendéglátás és a szórakoztatóipar. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szállodabezárásokra és tömeges elbocsájtásokra számít, új foglalások ugyanis alig érkeznek, a meglévőket pedig inkább lemondják a külföldiek. Több mint 460, az osztrák és szlovén határon Magyarországra belépni kívánó magyar állampolgárt rendeltek hatósági házi karanténba az ideiglenes határellenőrzés csütörtöki visszaállítása óta - közölte Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az M1-en. Jelentős társadalmi támogatottságot élveznek a koronavírus-járvány fékezése érdekében bejelentett rendkívüli kormányzati intézkedések - közölte kutatása alapján a Századvég Alapítvány. Magyarországon csökkent a negyedik legnagyobb arányban a csecsemőhalálozás 2010 óta - mutatott rá az Eurostat friss adatait elemezve Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. Az elmúlt évek mondvacsinált konfliktusai után eljött az idő a magyar-szlovén gazdasági, energetikai és kulturális együttműködés fejlesztésére - reagált a külgazdasági és külügyminiszter szombaton az új szlovén kormány hivatalba lépésére. Legalább 5402 halottja volt szombat reggel 10 órakor az új koronavírusnak az AFP francia hírügynökség által hivatalos közlések alapján összeállított mérleg szerint. Európába tolódott a koronavírus-világjárvány súlypontja - közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Csehországban nem nyithatnak ki a kiskereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek ma reggeltől. Ez alól csak a szupermarketek, a benzinkutak, a gyógyszertárak, az elektronikai cikkeket, valamint az állateledel boltok és az újságárusok a kivételek. A fertőzés megelőzése érdekében Lengyelország ideiglenesen visszaállítja a teljes határellenőrzést, nem engednek be külföldieket az országba - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő. Olaszországban 1266-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, több mint 17 ezren fertőzöttet tartanak nyilván. Franciaországban a helyhatósági választások másnapi első fordulójára készültek mintegy 35 ezer településen szombaton, megpróbálva elkerülni, hogy a választóhelyiségek a koronavírus-járvány terjedésének helyszíneivé váljanak. Minden nemzetközi járatát felfüggeszti a LOT Polish Airlines március 15-ével - közölte a cég. Londoni makrogazdasági elemzők várakozása szerint mínuszban lesz a brit gazdaság teljesítménye az idei év egészében az új típusú koronavírus okozta járvány átgyűrűző hatásai miatt. Donald Trump amerikai elnök országos szükségállapotot hirdetett az új típusú koronavírus-járvány miatt. Az új-zélandi miniszterelnök bejelentette, hogy mindenkinek, aki belép az országba, 14 napig el kell szigetelnie magát a helyiektől az új koronavírus terjedése elleni védekezésül. A koronavírus-válság miatt hozott rendkívüli óvintézkedések közepette bizalmat szavazott a román parlament a február elején megbuktatott Ludovic Orban változatlan összetételű kormányának. Bizalmat szavazott a Janez Jansa vezette átmeneti jobbközép koalíciós kormánynak a szlovén parlament. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a középfokú oktatásról szóló, Budapest és a kárpátaljai magyar kisebbségi szervezetek által is kifogásolt törvényt. Folytatódik a Szentendrei út felújítása, hétfőtől ezért módosul a közösségi közlekedés rendje, és közúti korlátozások is lesznek - közölte a BKK. Férfi vízilabda ob I: A-Híd OSC Újbuda - ZF-Eger 15:9 A koronavírus-járvány miatt a Magyar Vízilabda Szövetség is elhalasztja a versenyrendszerébe tartozó összes sportrendezvényt. Elmarad a március 26-ra tervezett szófiai bolgár-magyar labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtező, mivel a helyi parlament vészhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány terjedése miatt.