Megszüntették a kisebbségi kultúrák részlegét a szlovák kulturális minisztériumban

9 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4544-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 597 fő, 3413-an már meggyógyultak. Amíg nincs vakcina, csak az eddigi módon lehet védekezni koronavírus-fertőzés ellen: maszkhasználat, kézfertőtlenítés, távolságtartás és a külföldről hazatérők ellenőrzése - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. Szlávik János szerint Magyarországon jól védekeznek az emberek, hiszen a napi 10-20-30 új eset nem sok, de tudni kell azt is, hogy ezek csak a kiszűrt esetek, és ennél tízszer-hússzor több fertőzött is lehet. Budapest Főváros Kormányhivatala lezárta a gondozottak szakellátását vizsgáló rendkívüli ellenőrzést a Pesti úti idősotthonban, ahol eddig 55 idős ember halt meg, 313 gondozott és 26 dolgozó fertőződött meg. A kormányhivatal megállapítása szerint a lakók nem megfelelő gondozása is nagyban hozzájárulhatott az idősotthonban kialakult tömeges halálesetekhez és fertőzéshez. A legszegényebb, legtanulatlanabb emberek szavaznak a Fideszre - mondta Facebook-videójában Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere szerint a tehetős és képzett emberek viszont nem adják a voksukat a kormánypártra, úgyhogy Orbán Viktornak most az az érdeke, hogy az országban lehetőleg kevéssé kiművelt emberek legyenek. Határozatképtelenség miatt a napirend előtti felszólalások után véget ért az Országgyűlés rendkívüli ülése, amelyet a DK kezdeményezett. Továbbra sem írták ki a Lánchíd felújításáról szóló beruházás közbeszerzési eljárását. Korábban Tüttő Kata és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettesek is úgy nyilatkoztak: július végéig kiírják a közbeszerzési eljárást és 2021-ben megkezdődhetnek a felújítási munkálatok. Jelentősen gyorsabb lehet a közlekedés Budapest és az elővárosok között az 5-ös metró megvalósulásával - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban a Budapesti Fejlesztési Központ igazgatója. Vitézy Dávid közölte: Budapest értékes vasúthálózatát is utasbarátabbá teszi a kormány. A kormány döntése értelmében szeptembertől minden nappali tagozatos diák, csaknem 1,2 millió tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül – közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkára. A kulturális veszteség mellett a fesztiválok elmaradása idén legalább 80 milliárd forint bevételkiesést okoz az államkasszának - nyilatkozta Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke a Világgazdaságnak. 7,3 milliárd forintos keretösszeggel megjelent a hazai zöld gazdaság kapacitásainak fejlesztését támogató felhívás. A pályázatok 2020. augusztus 31-től nyújthatók be - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Ugyan hat év után tavaly már csökkent a lakáspiaci adásvételek száma, a községek részesedése a forgalomból érdemben nőtt, nem kis részben a falusi családi otthonteremtési kedvezménynek köszönhetően - írja a Magyar Nemzet. MNB: Januártól a forintalapú hagyományos élet-, nyugdíj-, egészség- és járadékbiztosítások technikai kamata 2,3 százalékról 1,8 százalékra, az euróalapú konstrukcióké 1,1-ről 0,6 százalékra csökken. A lakásárak stagnálására, csökkenésére lehet számítani a szakértői várakozások szerint - derül ki a GKI és a Masterplast közös felméréséből. Az elmúlt tíz évben 150 turistaházat újítottak fel és 50 új kilátó épült országszerte, jelenleg további 40 turistaház korszerűsítése zajlik a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program jóvoltából - közölte Révész Máriusz kormánybiztos. Csaknem másfélmillió vendégéjszakát töltött a balatoni strandok környékén mintegy 430 ezer vendég júliusban - mondta Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese. A koronavírus-járvány miatt mélyponton vannak a budapesti fürdők. Az előző évi forgalom 40 százaléka lehet csak az idei, ami 3-4 milliárdos veszteséget jelent - mondta a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. új vezérigazgatója. Új, közel 500 négyzetméteres gyermekpszichiátriai épülettel bővül a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. A kisebbségi jogvédelem pótolhatatlan garanciákat jelent az összmagyarság számára a Kárpát-medencében és a diaszpórában élők részére egyaránt - hangsúlyozta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Nyugat-Európából gyakran nem tudják kitoloncolni a migránsokat - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Romániában a bíróságon és az ombudsmannál folytatódhat az eljárás az Úzvölgyi katonatemetőnél tavaly június 6-án történt erőszakos cselekmények ügyében - közölték a panasztevők. Megalakult az új szerbiai parlament Belgrádban, hitelesítették a képviselők mandátumát, ám a házelnököt és helyetteseit egyelőre nem választották meg. A világon 18 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 688 369, a gyógyultaké pedig 10,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában az elmúlt 24 órában újabb 823 koronavírusos fertőzést diagnosztizáltak. Ukrajnában az igazolt fertőzöttek száma 990 új esettel 73 158-ra, az elhunytaké 13 újabb halálos áldozattal 1738-ra nőtt. Már többen gyógyulnak ki naponta a koronavírus-fertőzésből Montenegróban, mint ahányan megfertőződnek, ami azt jelenti, hogy nem jelent veszélyt az egészségre a parlamenti választások augusztus 30-ai megtartása. Belgiumban átlagosan napi 465 fertőzésről számoltak be, ami 78 százalékos növekedést jelent az előző heti adatokhoz képest. Hollandiában az előző héthez képest megkétszereződött az új napi esetszám. A svájci kormányzat illetékese bejelentette, hogy szigorítani fogják a koronavírus terjedése ellen hozott szabályokat, mert félő, hogy ha most nem teszik meg, akkor már túl késő lesz. Tarthatatlannak nevezte az egészségügyi és biztonsági helyzetet Lampedusán a migránsokkal teli hajók folyamatos érkezése miatt Salvatore Martello, a dél-olaszországi sziget polgármestere. Plágiummal vádolta meg a Facebookot a TikTok kínai videomegosztót tulajdonló ByteDance, miután Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy betiltja az applikációt az Egyesült Államokban. Az Iszlám Állam fegyveresei megtámadtak egy dzsalálábádi börtönt Afganisztánban, a tűzharcban 39 ember vesztette életét és ötvenen megsebesültek. Az izraeli hadsereg a szíriai határnál megölt négy határsértőt, akik pokolgépet próbáltak elhelyezni a határ izraeli oldalán - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Újabb újságírógyilkosság történt Mexikóban, testőrével együtt ismeretlenek agyonlőtték Pablo Morrugarest Iguala városában egy étteremben. Az idén már a negyedik újságíróval végeztek Mexikóban. Robbanószerrel fenyegetőzött egy férfi Kijev belvárosában, egy kereskedelmi központban lévő bankintézetben, de rövid időn belül őrizetbe vették. Nyolcan meghaltak, további heten pedig megsérültek Egyiptomban, amikor egy kisbusz csatornába csapódott Gízában. Nyolcezer embert ki kellett költöztetni otthonából Kaliforniában a gyorsan terjedő bozóttüzek miatt. Eddig nem sikerült megfékezni a tüzeket, amelyekkel csaknem 1400 tűzoltó küzd. Árvizek és földcsuszamlások alakultak ki a heves esőzések következtében Dél-Koreában, az ítéletidőben hat ember meghalt, és nyolc sorsáról nem tudni semmit. XVI. Benedek emeritus pápa súlyosan megbetegedett azt követően, hogy hazatért szülőföldjéről, Bajorországból, ahol haldokló fivérét látogatta meg - írta a Passauer Neue Presse c. lap. 154 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A kényszerintézkedés és a kiszabott büntetés súlyosítását kezdeményezték a tavalyi Sziget Fesztiválon lebukott két holland drogkereskedő ügyében – tudatta a Fővárosi Fellebviteli Főügyészség. BKK: Véget ér csütörtökön a felújítás a nagykörúti villamosok közös vonalán, a 6-os önálló szakaszán a nyár végéig folytatódik a munka. Labdarúgó NB II: Debreceni VSC - Budaörs 1:0; Soroksár SC - DEAC 1:0 A francia élvonalban szereplő Tarbes-nál folytatja pályafutását Raksányi Krisztina, a magyar női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya. A Dán Kézilabda Szövetség azt fontolgatja, hogy mégsem lesz társrendezője a decemberi női kézilabda Európa-bajnokságnak.