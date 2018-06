Megszünteti a Monsanto márkanevet a Bayer a két cég fúziója után

ELSÕ ALKALOMMAL INTERPELLÁLJÁK A NEGYEDIK ORBÁN-KORMÁNY TAGJAIT A PARLAMENTI KÉPVISELÕK. KÉT KÉPVISELÕ IS LETESZI ESKÜJÉT: A PÁRBESZÉD-FRAKCIÓBAN KOCSIS-CAKE OLIVIO, AZ LMP—BEN PEDIG HOHN KRISZTINA KEZDI MEG MUNKÁJÁT. ORSZÁGSZERTE MEGEMLÉKEZÉSEKET TARTANAK MA A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA, JÚNIUS 4. ALKALMÁBÓL. VARGA MIHÁLY: TRIANON TERHÉT AKKOR TUDJUK LEVETNI, HA HISZÜNK A MAGYARSÁG JÖVÕJÉBEN. POTÁPI ÁRPÁD: A VESZTESÉGRE ÉS A SIKERRE IS EMLÉKEZNI KELL. FELJELENTETTE A MAGYAR KORMÁNYT AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK ÁTSZERVEZÉSE MIATT. CSÜTÖRTÖKÖN DÖNT A JOBBIK FEGYELMI BIZOTTSÁGA TOROCZKAI LÁSZLÓ KIZÁRÁSÁRÓL MONDTA EL SZÁVAY ISTVÁN. AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK 10%-ÁT VISSZAKÉRHETIK MAGYARORSZÁGTÓL A GYENGE ELOSZTÓRENDSZER MIATT - 24.HU. VARGA MIHÁLY: ÚJ LEHETÕSÉGEKKEL BÕVÜL AZ IDEI NYÁRI DIÁKMUNKA-PROGRAM. EGYMILLIÓHOZ KÖZELI VÉGREHAJTÁST INDÍTOTT TAVALY AZ ADÓHATÓSÁG VILÁGGAZDASÁG. A FELSÕFOKÚ KÉPZÉSEKNÉL NÕTT, A KÖZÉPISKOLÁKBAN CSÖKKENT A TANÁROK SZÁMA VG. A 2019-ES EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS AZ ÉRTÉKEK ÉS A KULTÚRÁK KÜZDELME LESZ MONDTA ORBÁN VIKTOR KÖTCSÉN. KERÉNYI IMRE MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT: AZ ÚJSÁGÍRÓKNAK INTELLEKTUÁLISAN FEJLÕDNIÜK KELL. GULYÁS GERGELY: TISZTESSÉGES VERSENYBEN NYERIK A KORMÁNYKÖZELI VÁLLALKOZÓK A KÖZBESZERZÉSEKET. ROMAÜGYEKÉRT FELELÕS MINISZTERELNÖKI BIZTOSSÁ NEVEZTE KI A KORMÁNYFÕ BALOG ZOLTÁNT. KÉT ÉVIG SEM VOLT NYITVA A DÍNÓPARK TISZADERZSEN, MELY 120 MILLIÓ FORINT UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÉPÜLT. A MAGYAR KORMÁNYHOZ KÖZELI MÉDIACÉGEK JELENTEK MEG A BUKOTT MACEDÓN MINISZTERELNÖKÖT TÁMOGATÓ VÁLLALATOKBAN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG AZ ECUADORI KÜLÜGYMINISZTERT TÁMOGATJA AZ ENSZ-KÖZGYÛLÉS ELNÖKÉNEK. AZ ELLENZÉKI SZLOVÉN DEMOKRATA PÁRT GYÕZÖTT A SZLOVÉNIAI ELÕRE HOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON. A BEVÁNDORLÁSELLENES PÁRT A SZAVAZATOK 25 SZÁZALÉKÁT SZEREZTE MEG. A GYÕZTES JOBBOLDALI PÁRT NEM TUD KORMÁNYT ALAKÍTANI, MERT EGYIK SZERVEZET SE LÉPNE VELE KOALÍCIÓRA. A SZLOVÉN DEMOKRATÁK PÁRTVEZETÕJÉT A MAGYAR KORMÁNY POLITIKAI TANÁCSADÁSSAL SEGÍTI. ÚJRAINDULT A FORGALOM A HAMBURGI REPTÉREN, AMELYEN ELÕZÕ NAP ÁRAMSZÜNET MIATT LEÁLLÍTOTTÁK A KÖZLEKEDÉST. IATA: VISSZAESÉS VÁRHATÓ AZ ÁRU- ÉS UTASFORGALOM BÕVÜLÉSÉBEN 2018-BAN. A RENDÕRSÉG ELKEZDETT KIÜRÍTENI KÉT ILLEGÁLIS MENEKÜLTTÁBORT PÁRIZSBAN. KITÖRT A FUEGO NEVÛ VULKÁN GUETAMALÁBAN, LEGKEVESEBB 25 EMBER MEGHALT, HÚSZAN MEGSÉRÜLTEK. EZEN A HÉTEN IS FOLYTATJA A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AZ M1-ES AUTÓPÁLYA BURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSÁT. A MUNKÁLATOK MIATT FÕKÉNT A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON LESZNEK FÉLPÁLYÁS LEZÁRÁSOK - KÖZÖLTE A TÁRSASÁG. FELBORULT EGY AUTÓ A FÕVÁROSI RÁKÓCZI ÚTON, A BALESETBEN KETTEN MEGSÉRÜLTEK.