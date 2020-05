Megszünteti a kapcsolatait a WHO-val az USA

3867-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 7 krónikus beteg, ezzel 524 főre emelkedett az elhunytak száma, 2142-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 49 %-a budapesti. 414 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus-betegek kezelésénél folyamatosan követik a nemzetközi protokollt - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. Pillanatnyilag négy betegen alkalmazzák a vérplazmás kezelést és mindegyik páciensnél javulást tapasztalnak - nyilatkozta a növekedés.hu-nak Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója. A koronavírus-járvány elleni védekezés eddig sikeres volt, de a járványveszély nem múlt el, ezért fenn kell tartani a járványügyi készültséget - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A baloldal rögtön megtámadta a nemzeti konzultációt - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a párt Facebook-oldalára feltöltött videóban. Hollik István közölte: a nemzeti konzultáció olyan jól bevált eszköz, amellyel a magyar emberek dönthetnek az életüket befolyásoló kérdésekben. Elképesztő érzéketlenségről tesz tanúbizonyságot Karácsony Gergely a Deák téri tragédia kapcsán – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója Híradónknak. Hollik István szerint a főpolgármester menekül a felelősség elől és ahelyett, hogy odaállt volna az áldozatok mellé, elkezdett nácizni. Több család igényelte a csokot az első negyedévben, mint egy évvel korábban, márciusban a veszélyhelyzet ellenére kiugró számú igénylést fogadtak be a bankok – értesült a Magyar Nemzet. Egyszerűsödnek a csok, a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés igénylésének feltételei, valamint bővül az igénylők köre a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében – közölte Novák Katalin államtitkár. Több mint száz kistelepülésen alakítanak ki szolgálati lakásokat, erre ötmilliárd forintos keretösszeget különítettek el a Magyar falu programban - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Soros György érdekeltségébe tartozó újságok és szervezetek külföldről történő irányítását bizonyítja egy Zoran Zaev volt Macedón államfőtől származó hangfelvétel - írja a Magyar Nemzet. A magyar állampolgároknak már könnyebb hazatérni Bulgária irányából, egyre szélesebb körnek nem kell már 14 napos karantén - közölte az ügyeleti központ vezetője az operatív törzs tájékoztatóján. Lakatos Tibor elmondta, hazánk egy hosszú időszak vége felé közeledik, a könnyítések szükségesek ahhoz, hogy az élet visszatérjen a régi medrébe. Már júliusban sor kerülhet Orbán Viktor kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójára – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint júniusban a két ország három - kisebbségi, oktatási és gazdasági - munkacsoportban egyeztet a vitás kérdésekről. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szerint ugyan más, de nem biztos, hogy rossz az, hogy a járvány miatt zarándokok nélkül kellett megrendezni az idei csíksomlyói búcsút. A búcsús szentmise szónoka abbeli hitének adott hangot, hogy „a járvány visszavezet bennünket a lényeghez, az ünnep magvához”. A koronavírus-járvány és a járványellenes intézkedések miatt idén zarándokok nélkül, a kegytemplomban tartották a hagyományos pünkösdszombati csíksomlyói búcsút. Sólymos Lászlót, a Most-Híd korábbi alelnökét választották meg pártelnöknek a lemondott Bugár Béla utódjául a szlovák-magyar vegyespárt füleki kongresszusán. Angela Merkel német kancellár a járványhelyzet miatt nem vesz részt személyesen a világ ipari nagyhatalmait tömörítő G7-ek júniusban tartandó amerikai csúcstalálkozóján - közölte Steffen Seibert német kormányszóvivő. A világban 5 927 255-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 364 933, a gyógyultaké 2 493 792-re emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Kétszázan, a német gazdaság képviselői és családtagjaik tértek vissza Kínába, miután enyhítettek a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett korlátozásokon - közölte Jens Hildebrandt, a német kereskedelmi kamara vezetője. Május 31-én Szlovéniában „adminisztratív értelemben” véget ér a koronavírus-járvány. Az olasz kormány a koronavírus-járvány miatti intézkedések oldásának korábbi ütemezéséhez tartja magát, és június 3-tól engedélyezi a tartományok közötti szabad mozgást. Biztonságos turisztikai folyosó megnyitásán dolgozik a spanyol kormány, amellyel lehetővé tenné, hogy az ország egyes térségei már júniusban fogadhassanak turistákat külföldről - közölte a turizmusért felelős miniszter. Spanyolországban 24 óra alatt 271-gyel emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, eddig 239 228-an kapták el az új koronavírust, közülük 27 125-en hunytak el. Franciaországban 186 923 fertőzöttről, 28 717 halálos áldozatról és 67 921 gyógyultról tudnak. Teresa Cheng hongkongi igazságügyi miniszter szerint az Egyesült Államok intervencionista politikát folytat, az amerikai elnök fenyegetései nem egyeztethetőek össze a nemzetközi alapelvekkel. Egy helyi tévétársaság két munkatársa halt meg Kabulban, amikor egy út mentén elhelyezett pokolgép felrobbant a gépkocsijuk mellett. Több amerikai városban is zavargásokba torkolltak az igazságszolgáltatásért és rendőri túlkapások elleni tüntetések. A demonstrálók Washingtonban, New Yorkban és Los-Angelesben is fosztogattak, gyújtogattak és megdobálták a rendőröket. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból a George Flyod halála miatt tüntető tömegbe lőtt Detroitban - mondta el Nicole Kirkwood, a detroiti rendőrség szóvivője. A radikális baloldalt is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai elnök. Karanténba került Luis Lacalle Pou uruguayi elnök, miután kapcsolatba került egy koronavírussal fertőzött tisztségviselővel. Oroszországban nyomtatott, 1,1 milliárd dollárnak megfelelő, líbiai hamis pénzt foglaltak le a máltai hatóságok - közölte az amerikai külügyminisztérium. Több mint 50 tonna kokaint foglaltak le egy nemzetközi akció keretében. A 26 amerikai és európai országot tömörítő, másfél hónapos művelet során 150 embert őrizetbe vettek, lefoglaltak csaknem 40 hajót és 4 repülőgépet, valamint 7 tonna marihuánát is. Sikeresen felbocsátották Floridából a SpaceX űrhajóját két asztronautával a fedélzetén. Összeütközött egy személygépkocsi és egy traktor a 22-es úton, Szécsény külterületén. Megváltozott a vonatok menetrendje és a jegyek díjszabása is – a vonatokon 50 százalékos értékesítési korlátot vezetnek be a balatoni forgalomban. A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója Felcsúton, ahol bemutatták a Labdarúgás és tudomány című tanulmánykötetet. Labdarúgó NB I: Kisvárda - Újpest 1:0; Diósgyőr - Mezőkövesd 1:0 A Magyar Labdarúgó Szövetség közölte, hogy kedden 10 órakor indul a jegyértékesítés a Magyar Kupa szerdai döntőjére. A horvát Andrea Kobetic korábbi terveivel ellentétben mégsem vonul vissza a szezon végén, a kézilabdázó egy évvel meghosszabbította szerződését a Siófok KC csapatával. Zöld utat kapott a Forma-1-es Osztrák Nagydíj, így várhatóan júliusban Ausztriában megkezdődik az eltolódó szezon.