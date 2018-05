Megszületett a vádemelés a veronai busztragédia ügyében

ETIKAI ÉS FEGYELMI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ A JOBBIK TOROCZKAI LÁSZLÓ ELLEN. JOBBIK: A PÁRT ALAPSZABÁLYA NEM AD LEHETÕSÉGET PÁRTON BELÜLI PLATFORM ALAPÍTÁSÁRA. KÉT ÉVIG SEMMILYEN TISZTSÉGÉRT NEM INDULHAT AZ LMP-BEN HADHÁZY ÁKOS A PÁRT ETIKAI BIZOTTSÁGÁNAK DÖNTÉSE NYOMÁN. NEM KOMMENTÁLTA A SAJTÓ EGY RÉSZÉNEK KIZÁRÁSÁT A V4-EK KONFERENCIÁJÁRÓL A MÉDIAHATÓSÁG ELNÖKE. KÖVÉR LÁSZLÓ: VÁLTOZATLAN ÜLÉSEZÉSI RENDBEN FOLYTATJA MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. A KORMÁNY ELSÕKÉNT A STOP SOROS ELFOGADÁSÁVAL KEZDI A TÖRVÉNYKEZÉSI CIKLUST. GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY NEM CSÖKKENTI AZ ADÓT, HOGY OLCSÓBB LEGYEN AZ ÜZEMANYAG. JÚNIUS 13-ÁN KERÜLHET AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELÉ A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉS. REUTERS: A GAZDASÁG FELFUTÁSA, ÉS A MIGRÁNSELLENES KAMPÁNY TESZI LEHETÕVÉ, HOGY ORBÁN VIKTOR ERÕSÍTSE HATALMÁT MAGYARORSZÁGON. ISMÉT MOLNÁR ZSOLT LETT AZ MSZP BUDAPESTI ELNÖKE - NÉPSZAVA. KUNHALMI ÁGNES: A LIBERÁLISOKAT KIVÁSÁROLTA A FIDESZ AZ ÖSSZEFOGÁSBÓL. NYOMOZNAK A FIDESZES SZABÓ ZSOLT 1,2 MILLIÁRD FORINTOS OFFSHORE SZÁMLÁJA ÜGYÉBEN. JELENTÕSEN MÉRTÉKBEN DRÁGULHAT A BELVÁROSI PARKOLÁS - ATV. BALESET-MEGELÕZÉSI CÉLLAL ORSZÁGSZERTE 20 CIVIL AUTÓBÓL MÉRI AZ AUTÓK SEBESSÉGÉT A RENDÕRSÉG ATV. BRIT STATISZTIKAI HIVATAL: MÁR 98 EZER MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR ÉL NAGY-BRITANNIÁBAN. TRUMP BEJELENTETTE, HOGY ELMARAD A CSÚCSTALÁLKOZÓJA KIM DZSONG UNNAL. MEGLEPTE SZÖULT, HOGY TRUMP LEMONDTA A CSÚCSTALÁLKOZÓT KIM DZSONG UNNAL. DONALD TRUMP: WASHINGTON FOLYTATJA A MAXIMÁLIS NYOMÁSGYAKORLÁST ÉSZAK-KOREÁRA. ÉSZAK-KOREA TOVÁBBRA IS HAJLANDÓ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL FENNÁLLÓ VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSÉRE. A CEGLÉDBERCELI BALESET UTÁN KAMPÁNYT INDÍT A ROMÁN RENDÕRSÉG A MOBILOZÓ SOFÕRÖK ELLEN. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖNNYÍTENÉ A KKV-K TÕKEPIACI FINANSZÍROZÁSHOZ JUTÁSÁT. NÉMETORSZÁGBAN MINDEN MÁSODIK JOGOSULATLAN MENEDÉKKÉRÕ KITOLONCOLÁSA KUDARCBA FULLAD. A KERESKEDELEM ERÕSÍTÉSÉRÕL ÉS AZ IRÁNI ATOMMEGÁLLAPODÁS MEGMENTÉSÉRÕL TÁRGYALT KÍNÁBAN ANGELA MERKEL. A BOGOTÁI POLGÁRMESTER JAVASOLJA, HOGY ADJANAK ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT A KOLUMBIÁBA MENEKÜLT VENEZUELAIAKNAK. MEGÖLTEK EGY GAZDASÁGI ÚJSÁGÍRÓNÕT MEXIKÓ ÉSZAKI RÉSZÉN. ELFOGTÁK SZÍRIÁBAN A FRANCIA TERRORISTÁT, AKI A NIZZAI TERRORTÁMADÁST VÁLLALTA A DZSIHADISTÁK NEVÉBEN. LEGKEVESEBB HATAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK A KELET-LÍBIAI BENGÁZI BELVÁROSÁBAN ELKÖVETETT POKOLGÉPES MERÉNYLETBEN. POKOLGÉPET ROBBANTOTT FEL EGY KANADAI ÉTTEREMBEN KÉT FÉRFI, HÁRMAN VÁLSÁGOS ÁLLAPOTBAN VANNAK. MEGTALÁLTÁK AZ EGY HETE, HAVANNA KÖZELÉBEN LEZUHANT BOEING 737 TÍPUSÚ UTASSZÁLLÍTÓ MÁSODIK FEKETEDOBOZÁT IS. UEFA: NYILVÁNOSSÁ TESZIK AZ EURÓPAI LABDARÚGÓ KLUBOK PÉNZÜGYEIT. 3 DÉLNYUGATI MEGYÉRE MÁSODFOKÚ, AZ ORSZÁG NAGY RÉSZÉRE KÖZTÜK A FÕVÁROSRA ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI AZ OMSZ. HAT EMBER ELLEN EMELTEK VÁDAT A TAVALYI VERONAI BUSZTRAGÉDIA ÜGYÉBEN, A PER OKTÓBERBEN KEZDÕDIK. ELÕÁLLÍTOTTÁK AZT A VADÁSZATON RÉSZTVEVÕ FÉRFIT, AKI LELÕTTE EGYIK TÁRSÁT, MAJD ÉLETÉT VESZTETTE BOKOD KÜLTERÜLETÉN. FÁNAK CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ EGYEKNÉL, A GÉPKOCSI UTASA A HELYSZÍNEN MEGHALT. NÉGY EMBER KERÜLT KÓRHÁZBA, MIUTÁN VILLÁM CSAPOTT LE A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI ZSIRÁN. SZEPTEMBERBEN KEZDÕDHET A VÖRÖSMARTY TÉR ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELÚJÍTÁSA 6-6 FORINTTAL EMELTE A 95-ÖS BENZIN, ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT A MOL. AZ EMELÉSSEL A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 398 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 408 FORINTRA EMELKEDETT.