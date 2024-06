Megszületett a megállapodás az uniós csúcsvezetők személyéről + videó

"Miközben van egy választói akarat, ami egyértelműen látszik a nagy tagországokban is, ezt semmibe veszik, tehát olyan, mintha nem is történt volna semmi, sőt, még rosszabb lesz a helyzet. Miközben Franciaországban épp a hétvégén ugye az első fordulót megtartják az előrehozott törvényhozási választásoknak, és ott egy nagy fordulat fog bekövetkezni. Erre sincsenek tekintettel, miközben az egyik legnagyobb tagállamban ilyen fordulat lesz, igaz, hogy a Macroné a külpolitika irányítása, tehát az Uniós ügyek is, de hát azért egy új kormány fog ott alakulni" – mondta Pindroch Tamás, majd hozzátette: miközben Európa tagállamainak többségét megrázta az EP-választások eredménye, az Unió vezetése ugyanúgy gondolkodik, mint eddig.

