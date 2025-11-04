Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom

Megosztás itt:

A felfokozott hangulat érthető, a székesegyház majd 15 évig épült. Kifejezetten azért jöttünk, hogy megnézzük a templomot, hogy besétáljunk az oltárhoz – mondta Rusu, egy 72 éves nyugdíjas közgazdász, miután csütörtökön órákat várt a sorban. Azért, hogy a hosszú sorbanállás jobban teljen, hatalmas kijelzőkre misét vetítettek ki. Románia megérdemli – foglalja össze véleményét Rusu.

Az új épület a román ortodox egyház székhelye lesz, amely korábban egy sokkal kisebb patriarchális templomot használt, amelyet az 1600-as évek közepén építettek a mai Bukarest belvárosában. Az új székesegyház mozaik ikonográfiáját a világ ortodox keresztényeinek lelki vezetője, Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka és Dániel román pátriárka szentelte fel. A nemzeti székesegyház tervei több mint egy évszázaddal Románia függetlenségének elnyerése utánra nyúlnak vissza, de a két világháború, évtizedekig tartó kommunista uralom és az Európai Unióhoz való csatlakozás előtti törékeny átmenet többször is meghiúsította az építkezést. Ami korábban 126 év alatt nem volt lehetséges, az az elmúlt 15 évben megvalósult – mondta Adrian Agachi pap, a Román Patriarchátus képviselője. Agachi elmondta, hogy naponta akár 40 000 zarándok is látogathatja a székesegyházat, és az elkövetkező hetekben több százezren fognak az oltárhoz járulni. A székesegyház épülete 127 méter (417 láb) magas, belül 5000 férőhelyes, a sétányán pedig több tízezer ember fér el. A parlament épülete mögött megbúvó katedrális – amelyet a kommunizmus alatt építettek városrészek felforgatásával és templomok lebontásával vagy áthelyezésével – eddig mintegy 270 millió euróba (315 millió dollárba) került, nagyrészt közpénzből, ami vitákat váltott ki a kritikusai körében. Az egyház jelentős befolyással bír, mivel továbbra is az egyik legfontosabb intézmény a 19 milliós, társadalmilag konzervatív országban, amelynek 85 százaléka ortodoxnak vallja magát.

Újabb megszorításokra adta áldását Romániában az alkotmánybíróság, ám továbbra sem döntött a bírák és az ügyészek kedvezményes nyugdíjazásának eltörlését célzó tervezetről. Az állami vállalatok irányításáról, valamint a közegészségügyi rendszer reformjáról szóló törvénytervezetek ügyében az ellenzék által beterjesztett óvásokat az alkotmánybíróság egyhangúlag elutasította, miután a kormány úgynevezett kormányzati felelősségvállalást jelentett be öt törvénytervezetre. Ez a mechanizmus lehetővé teszi, hogy a rekordszintű, 9 százalékot is meghaladó költségvetési hiány lefaragását célzó törvénytervezeteket a parlament ne vitassa meg. Az ily módon beterjesztett javaslatok hatályba lépése tehát csak a kormány megbuktatásával vagy sikeres alkotmányossági óvással akadályozható meg.

