Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom

2025. november 04., kedd 09:24 | Világgazdaság
Bukarest a világ legnagyobb ortodox temploma Nemzeti Székesegyház

Maria Rusu és férje egész éjjel autóztak szülővárosukból, a magyarlakta Kolozsvárból a fővárosba, Bukarestbe, hogy meglátogassák az ország majdnem teljesen elkészült nemzeti székesegyházát, amely ma a világ legnagyobb ortodox keresztény temploma – írja a Reuters.

  • Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A felfokozott hangulat érthető, a székesegyház majd 15 évig épült. Kifejezetten azért jöttünk, hogy megnézzük a templomot, hogy besétáljunk az oltárhoz – mondta Rusu, egy 72 éves nyugdíjas közgazdász, miután csütörtökön órákat várt a sorban. Azért, hogy a hosszú sorbanállás jobban teljen, hatalmas kijelzőkre misét vetítettek ki. Románia megérdemli – foglalja össze véleményét Rusu.

Az új épület a román ortodox egyház székhelye lesz, amely korábban egy sokkal kisebb patriarchális templomot használt, amelyet az 1600-as évek közepén építettek a mai Bukarest belvárosában. Az új székesegyház mozaik ikonográfiáját a világ ortodox keresztényeinek lelki vezetője, Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka és Dániel román pátriárka szentelte fel. A nemzeti székesegyház tervei több mint egy évszázaddal Románia függetlenségének elnyerése utánra nyúlnak vissza, de a két világháború, évtizedekig tartó kommunista uralom és az Európai Unióhoz való csatlakozás előtti törékeny átmenet többször is meghiúsította az építkezést. Ami korábban 126 év alatt nem volt lehetséges, az az elmúlt 15 évben megvalósult – mondta Adrian Agachi pap, a Román Patriarchátus képviselője. Agachi elmondta, hogy naponta akár 40 000 zarándok is látogathatja a székesegyházat, és az elkövetkező hetekben több százezren fognak az oltárhoz járulni. A székesegyház épülete 127 méter (417 láb) magas, belül 5000 férőhelyes, a sétányán pedig több tízezer ember fér el. A parlament épülete mögött megbúvó katedrális – amelyet a kommunizmus alatt építettek városrészek felforgatásával és templomok lebontásával vagy áthelyezésével – eddig mintegy 270 millió euróba (315 millió dollárba) került, nagyrészt közpénzből, ami vitákat váltott ki a kritikusai körében. Az egyház jelentős befolyással bír, mivel továbbra is az egyik legfontosabb intézmény a 19 milliós, társadalmilag konzervatív országban, amelynek 85 százaléka ortodoxnak vallja magát.

Újabb megszorításokra adta áldását Romániában az alkotmánybíróság, ám továbbra sem döntött a bírák és az ügyészek kedvezményes nyugdíjazásának eltörlését célzó tervezetről.  Az állami vállalatok irányításáról, valamint a közegészségügyi rendszer reformjáról szóló törvénytervezetek ügyében az ellenzék által beterjesztett óvásokat az alkotmánybíróság egyhangúlag elutasította, miután a kormány úgynevezett kormányzati felelősségvállalást jelentett be öt törvénytervezetre. Ez a mechanizmus lehetővé teszi, hogy a rekordszintű, 9 százalékot is meghaladó költségvetési hiány lefaragását célzó törvénytervezeteket a parlament ne vitassa meg. Az ily módon beterjesztett javaslatok hatályba lépése tehát csak a kormány megbuktatásával vagy sikeres alkotmányossági óvással akadályozható meg. 

Fotó: Shutterstock

 

További híreink

Autósok ezrei kaphatnak bírságot egy apró hiányosság miatt

Óriási magyar sikerek darts-ban

Kőkemény retró kvíz: ha csak 5 szónak kitalálod a jelentését, jóval műveltebb vagy az átlagnál

Orosz olaj: sorra hullanak a csontvázak a szekrényből

Mélyütés Szoboszlainak, kikerült a csapatból a Liverpool-Real Madrid BL-rangadó előtt

Drámai bejelentés Észak-Koreából: meghalt a fontos vezető

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Gary Neville: Csak egy csapat veszélyes az Arsenalra

„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon

További híreink

„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó
2
Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában
3
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
4
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
5
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
6
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
7
Arne Slot véleményt mondott Szoboszlaiék heti csúcsrangadói előtt
8
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó
9
Megszólalt a volt szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatottról
10
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!