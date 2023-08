Megszorítások ellen tiltakoznak a székelyföldi polgármesterek

Megosztás itt:

A román kormány a közigazgatási rendszer megreformálását is célul tűzte ki. Az intézkedések több százezer betöltetlen közalkalmazotti állás felszámolását, intézmények összevonását vagy megszüntetését is jelentik. Ennek egyik legnagyobb vesztese a kultúra lenne. A takarékossági tervezet miatt a székelyföldi polgármesterek és kulturális intézményvezetők komoly tiltakozásba kezdtek. Petíciókkal és közös nyilatkozatokkal próbálnak hangot adni nemtetszésüknek.

A tervezet szerint az önkormányzatok bevételeik legfeljebb 7 és fél százalékát költhetnék a kultúra, a sport és az egyház támogatására. Hargita megye legnagyobb városa, Csíkszereda esetében ez például mintegy 9 milliárd forintnyi összeget jelentene, ami szinte nyolcvanszor kevesebb, mint a korábbi évek támogatásai.

A romániai magyar kisebbség számára a kulturális és egyházi intézmények jelentik az identitástudat és az értékmegőrzés egyik alappillérét. Ezt a kormány mostani lépése veszélybe sodorná, több magyar kulturális intézménnyel együtt. Ugyanis a kulturális és sportlétesítményeket minden kisvárosban a helyi önkormányzatok működtetik. Így az anyagi források drasztikus csökkentése akár ezek bezárásához is vezethet.

A székelyudvarhelyi kulturális intézményvezetők nyilatkozatban kérik a kormányt, hagyjon fel a kultúra kivéreztetésével, és kezdjen párbeszédet az érintettekkel. A csíkszeredai színház petícióját eddig közel 10 ezren írták alá. Ebben azt kérik a kormánytól, ne pusztítsa el a kultúrát! A vonatkozó tervezet életbe lépése szerintük a színház és a város más kulturális intézményeinek a létét veszélyezteti.

Romániában jövő évben több választást is tartanak. A magas költségvetési hiány miatt tervezett megszorító intézkedések nemcsak a lakosság körében, de a két kormánypárt berkeiben is feszültséget keltettek. Egyes politikai elemzők szerint Románia egy, a 2009-eshez hasonló válságot él meg. Ráadásul most a románok már jóval kevésbé elfogadóak az áldozatvállalást illetően. A mai román társadalom már nehezebben emészti meg a gazdasági visszaesést, az életszínvonal csökkenését. Így előfordulhat, hogy egyik kormányzó erő sem tudja megtartani jelenlegi támogatottságát. A legsötétebb forgatókönyv szerint akár a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség is nyertesen jöhet ki a jövő évi választásokból.