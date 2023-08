Megszólaltak a szirénák Ukrajnában

Megosztás itt:

Légiriadót rendeltek el Kijevben és számos más régióban Ukrajna-szerte - értesült az Ukrajinszka Pravda. A légierő azt jelentette: rakétaveszély van, stratégiai bombázókról indítanak cirkálórakétákat. Az ukrán légvédelem azonban minden Kijev felé tartó ellenséges célpontot megsemmisített.

A lap arról is ír: az ukrán erők taktikailag jelentős előnyökre tettek szert Zaporizzsja régió nyugati részén, és több ukrán és orosz forrás is arról számolt be, hogy az ukrán erők előrenyomulnak.

Ezzel szemben az orosz csapatok jelentése szerint hét alkalommal verték vissza az Ukrán Fegyveres Erők támadásait Krasznolimannál. Az ukránok több mint 80 fegyverest veszítettek el – írta az orosz hírügynökség.

Újabb terrortámadást kísérelt meg Kijev Oroszország területén - állítja a Föderáció. Az orosz védelmi minisztérium ukrán drónok lelövéséről számolt be.

Eközben három ukrán pilóta meghalt, miután Ukrajna légterében két katonai kiképző repülőgép összeütközött egymással. Az ukrán légierő közleményéből kiderült, hogy a pilóták L-39-es harci gépeken gyakoroltak, eddig leginkább az elöregedett, szovjet korabeli vadászrepülőgépekkel, például MIG-29-esekkel védték Ukrajna egét.