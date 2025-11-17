Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

2025. november 17., hétfő 17:13 | MTI
felhívás felszólítás Petro Porosenko korrupciós botrány

Az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány miatt Petro Porosenko volt elnök a hivatalban lévő teljes kabinet lemondását követelte hétfőn.

  • Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

"Ukrajna veszélyes politikai viharba került (...) Ezzel a dagadó válsággal szemben azonnali reakció és a társadalom minden épkézláb erőcsoportjának egyesülése kell. Egész történelmünk során a legnehezebb időkben mindig a parlament vállalta magára a felelősséget, és állt ki az alkotmányosság és az államiság mellett. Ma a különböző frakciók képviselőinek lehetőségük van egy történelmi lépésre: felszámolni a országot tönkretétellel fenyegető zűrzavart, és visszaadni az ukránoknak az igazságosságba vetett hitüket.

Éppen ezért az Európai Szolidaritás kezdeményezi a kabinet lemondatását"

- idézi az Interfax Ukrajina hírportál a Porosenko ellenzéki pártjának honlapján megjelent közleményt.

Porosenko szerint "az orosz megszállás és ebből következően a választások megtartásának ellehetetlenülése, valamint a demokratikus keretek romlásának veszélye miatt"

az ukrán parlamentnek vissza kell szereznie az ellenőrzést a végrehajtó hatalom felett.

"A kompromittálódott kormánynak le kell mondania, és a parlamentben létre kell jönnie egy olyan koalíciós kormánynak, amely nem a személyes lojalitás vagy a politikai hovatartozás, hanem a szakértelem, a hazafiság és a felelősségvállalás alapján működik. Egy olyan kormányt, amely képes szembenézni az állam előtt álló feladatokkal" - húzta alá az ukrán ellenzék vezetője.

Porosenko kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a teljes kormány lemondása "a minimálisan szükséges lépés, amely bizonyítaná, hogy az állam képes a megújulásra".

"A hatalomnak (az elnöki hivatalnak és a kormánynak) politikai felelősséget kell vállalnia a tisztségekbe történő kinevezésekért. Már késő és nem elégséges egyes miniszterekből bűnbakot csinálni. Ez már csak kozmetikázás, aminek senkinek nem szabad bedőlnie. Vajon nem komédia-e az, hogy most a nemzetbiztonsági tanácsnak a felvételeken szereplő négy tagja szankciókat vezet be bűntársaik ellen, akik már elmenekültek?" - jegyezte meg Porosenko.

A politikus felhívásához csatlakozott a Holosz nevű ellenzéki párt frakciója. Az indítványnak azonban vajmi kevés esélye van a sikerre, ha ahhoz nem csatlakoznak további pártok, illetve csoportosulások a kijevi parlamentben. Az Európai Szolidaritásnak és a Holosznak együtt 45 képviselője van, egy sikeres bizalmatlansági indítványhoz azonban legalább 226 szavazatra volna szükség.

 

További híreink

A Margit híd felrobbantása – Budapest háborús tragédiája 1944-ben

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

Máris babát vár a Házasság első látásra sztárja – így közölte az örömhírt a szőke szépség

Ez történt a magyar válogatott öltözőjében: pokolhangulat, Rossi és Szoboszlai beszéde

Ma minden eldől, tüntető szurkolói tömeg vonult a Puskás Arénába

Az ukrán oligarcha kitálalt, Zelenszkijhez vezethetnek a szálak

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Az FTC kilencgólos hátrányból fordított a Brest ellen a női kézilabda BL-ben

Így látták az írek a tegnap 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

További híreink

Így látták az írek a tegnap 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus

Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést
2
A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó
3
Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben
4
Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó
5
Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó
6
Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó
7
Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó
8
100 éves német gyár zárhat be – a dolgozók tüntetéssorozatba fogtak
9
Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia
10
Számos kiemelt mérkőzést kell beírnia 2026-os naptárába a magyar futball válogatottnak

Legfrissebb híreink

Búcsú a vb-től – Szoboszlai Dominik ígérete a szurkolóknak

Búcsú a vb-től – Szoboszlai Dominik ígérete a szurkolóknak

 "Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!" - írta Szoboszlai Dominik a közösségi médiában hétfőn azt követően, hogy a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap az írektől hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereséggel lemaradt a jövő évi világbajnokságról.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!