2025. 08. 18. Hétfő
Megszólalt Moszkva a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán

2025. augusztus 18., hétfő 22:16 | MTI

Ukrajna támadása a Magyarországra vezető olajvezeték ellen azt mutatja, hogy a "kijevi rezsimet" semmi sem tarja vissza - írta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő hétfőn a Telegramon.

"Oroszország mindezen évek alatt arra figyelmeztette a kijevi rezsimet feltápláló ideológusokat, az Obamajdan-klub tagjait, hogy ez az erkölcstelen és vérszomjas szörnyeteg soha nem fog megállni, és mint egy ocsmány fertőzés, az egész világon elterjed" - fogalmazott a szóvivő.

Zaharova szerint Kijev hajtott már végre terrortámadásokat Afrikában és a Közel-Keleten, és közép-ázsiai polgárokat vont be a terrorba.

"Európában ellenőrzésük alá vonták az illegális fegyverpiacot. A nyugati megrendelőkkel begyakorolták a fekete szervátültetést. A Bankovát (Kijev kormányzati negyedét) most már semmi sem állíthatja meg" - írta Zaharova.

