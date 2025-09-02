Keresés

Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa

2025. szeptember 02., kedd 22:34 | MTI
vallomás gyilkosság Andrij Parubij

Elismerte bűnösségét az Andrij Parubij volt ukrán parlamenti elnök meggyilkolásával vádolt férfi Lviv városának büntetőtörvényszékén kedden.

  • Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa

"Igen, elismerem, hogy megöltem, és szeretném, hogy a lehető leghamarabb elítéljenek, hogy kicserélhessenek egy hadifogolyra (Oroszországban), hogy megkereshessem halott fiam holttestét" - mondta a férfi a bíróságon helyi újságírók jelenlétében tartott meghallgatásán.

"Ez a személyes bosszúm az ukrán államhatalom ellen"

- hangoztatta az 52 éves férfi, hozzátéve, hogy azért választotta ki áldozataként Parubijt, mert a közelben lakott.

A gyanúsított ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne az orosz hírszerzéshez. Hétfőn az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és rendőrség is "orosz szálat" emlegetett az ügyben.

Helyi sajtójelentések szerint a feltételezett gyilkos fia 2023-ban tűnt el orosz csapatokkal vívott harcokban Bahmut környékén.

Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió képviselője volt, egyik szervezője volt a 2013-14-ben a kijevi Függetlenség terén ("a Majdanon") tartott Nyugat-barát tüntetéseknek, amelyek Viktor Janukovics Moszkva-barát elnök bukásához vezettek. 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt. A Lvivben szombaton lelőtt Parubijt kedden temették el nyugat-ukrajnai nagyvárosban. A gyászszertartáson Petro Porosenko volt államfő mellett Ruszlan Sztefancsuk parlamenti házelnök, Julia Timosenko volt kormányfő és Vitalij Klicsko kijevi polgármester vett részt.

Fotó: Shutterstock

