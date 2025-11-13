Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor

Megosztás itt:

Orbán Viktor azt írta: az ukrán energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát.

"Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség"

- tette hozzá.

"Köszönjük, de mi ebből nem kérünk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába. Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, és ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból.

Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük"

- fogalmazott Orbán Viktor.