Külföld

Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor

2025. november 13., csütörtök 08:14 | MTI
Ukrajna korrupciós botrány Orbán Viktor

Ukrajnában kiborult az "aranybili": lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot - közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

  Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor

Orbán Viktor azt írta: az ukrán energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát.

"Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség"

- tette hozzá.

"Köszönjük, de mi ebből nem kérünk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába. Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, és ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból.

Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük"

- fogalmazott Orbán Viktor.

 

Orbán Viktor sikerétől hangos a világsajtó + videó

Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért

Mozgott a föld Magyarországon: októberben 161 rengést mértek, kettőt érezni is lehetett

