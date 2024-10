Megszöktek a kitoloncolt bevándorlók a madridi reptérről + videó

Megosztás itt:

A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 115 menedékkérő vár a madridi repülőtéren, akiknek több mint fele Marokkóból érkezett. Utóbbiak közül egy nagyobb csapat azt állítja hetek óta, hogy aktivista és a marokkói hatóságok üldözik őket, úgyhogy ezért kértek menedéket Spanyolországban. Mivel ahogy ők fogalmaztak, tarthatatlan higiéniai körülmények között várakoznak régóta a Barajason, páran éhségsztrájkba kezdtek, hogy így sürgessék a kormányt a papírjaik elbírálása kapcsán.

A belügyminiszter valóban fel is gyorsította a procedúrát, viszont befogadás helyett azt jelentette be, hogy első körben tíz főt kitoloncolnak, mert a történetük ellenére nem jogosultak a védelemre. Ennek viszont az lett a következménye, hogy tegnap hajnalban négy marokkói kiszökött a repülőtér menekültszobájából a mennyezeten található lyukon keresztül, hogy így kerülje el a kitoloncolást. A szökés tényét a belügyi tárca megerősítette, a rendőrség pedig azóta is keresi őket.

Nem ez volt ráadásul az első meghiúsult kiutasítási akció ezen a héten. Hétfőn egy 35 főből álló nyugat-szaharai csoportot akartak visszavinni származási országukba, de nem voltak hajlandóak felszállni a repülőre, úgyhogy végül el kellett halasztani az utat.

A szakszervezetek közben arra figyelmeztetnek, hogy a repteret üzemeltető cég, az AENA által biztosított infrastruktúrák a menedékkérők felügyeletére elégtelenek és veszélyesek is. Azt mondták, hogy a tegnapihoz hasonló szökések súlyos biztonsági kockázatot rejtenek, mivel a menekültek olyan helyekre juthatnak be, ahol veszélyeztethetik a reptér biztonságát.