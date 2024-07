Megszerezte a demokrata elnökjelölő delegáltak többségének támogatását Kamala Harris

Joe Biden vasárnap, a visszalépéséről szóló bejelentésével egy időben azt is közölte, hogy maga helyett alelnökét, Kamala Harrist ajánlja elnökjelöltnek. Az elnök hétfőn telefonon kapcsolódott be Harris kampányeseményébe, ahol azt ígérte, hogy segíti és részt vesz az új elnökjelölt kampányában.

