Megszavazta az Európai Parlament az úgynevezett Tisztaipar-megállapodás újabb részeit + videó

A Tisza Párt korábban már hivatalosan is állást foglalt amellett, hogy Magyarországot le kell választani az orosz energiahordozókról. A párt közleményében azt írták: "A Tisza Párt a magyar szuverenitás védelme érdekében támogatja, hogy megszűnjön Magyarország függősége az orosz energiahordozóktól, beleértve a harmadik országokban feldolgozott orosz olajból készült finomított termékeket."

Az Európai Néppárt, amelynek a Tisza Párt is tagja, számos alkalommal követelte, hogy az Európai Uniótól, hogy szigorítsa meg az orosz energiával szemben bevezetett szankciókat. A párt 2025-ös céljai között az is szerepel, hogy szigorúbb szankciókat vezessen be az EU az orosz árnyékflottával szemben.