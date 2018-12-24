2018. december 24.,
hétfő, Ádám, Éva napja

Megszavazta a kubai kormány az új alkotmányt

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2018. december 24., hétfő 10:52, frissítve: hétfő 10:53

Az 1976-os alaptörvényt módosító okirat megerősíti a Kommunista Párt vezető szerepét a szocialista egypártrendszerben. Elismeri ugyanakkor a magántulajdonhoz való jogot és a külföldi befektetések fontosságát is, valamint bevezeti a miniszterelnöki pozíciót. A törvény teret enged az azonos neműek házasságának. A tervezetről februárban voksolnak a szigetország lakói.

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