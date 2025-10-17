Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 17. Péntek Hedvig napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Megsemmisítő erejű gázrobbanás okozott katasztrófát Bukarestben + videó

2025. október 17., péntek 10:35 | MTI
halálos áldozatok gázrobbanás Bukarest

Rendkívüli erejű gázrobbanás szakította ki pénteken egy többemeletes bukaresti lakóépület sarkát, a katasztrófavédelem közlése szerint három ember életét vesztette, és 15-en kerültek kórházba, többen súlyos állapotban.

  • Megsemmisítő erejű gázrobbanás okozott katasztrófát Bukarestben + videó

A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.

A robbanás egy nyolcszintes panelház egyik ötödik emeleti lakásában történt, kiszakítva a felette lévő lakást is az épületből.

Mivel a hatóságok szerint félő, hogy a teljes épület összeomlik, elrendelték a lakók evakuálását.

Kiürítették a szemben lévő iskolát is, amelynek ablakait betörte a robbanás által okozott légnyomás.

A tanulók közül is legalább tízen könnyebb megsérülést szenvedtek, de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében, egyikük sem szorult kórházi beutalásra.

A sérülteket hat bukaresti kórházba szállították. Közülük ketten - egy 17 éves, mesterséges lélegeztetésre szoruló fiú és egy égési sérülésekkel kórházba került nő - életveszélyes állapotban vannak.

Fotó forrása: https://www.facebook.com/PodulRo

További híreink

Így érdemes szedni a multivitamint: tippek gyerekeknek, terhes nőknek és időseknek

A Kutyapárt humora: gúnyolódás egy gyilkosság áldozatán + videó

"Teljesen letaglózott, egyszer csak jött a hír..." - megrázó vallomást tett az Omega dobosa

Caramel beütötte az utolsó szöget Magyar Péter politikai koporsójába

3 csillagjegynek a következő két hét teljesen felkavarja az életét

A 100 millió eurós kérdés: ma kiderül, Slotnak igaza volt-e Szoboszlairól

Történelmi csúcs: Budapesten dőlhet el a világbéke sorsa

Pénteki sportműsor: F1-es sprintidőmérő Texasban, Marozsán–Medvegyev Kazahsztánban

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

További híreink

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

Az internet nem felejt: Magyar Péter a békejavaslattal is hazudott

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi csúcs: Budapesten dőlhet el a világbéke sorsa
2
Magyar Péter vs. Google: az internet sem felejt
3
Az internet nem felejt: Magyar Péter a békejavaslattal is hazudott
4
A devizahitel-átverés vége? Itt a bírósági döntés + videó
5
Már most a kudarcon magyarázkodik a Tisza Párt? + videó
6
A Kutyapárt humora: gúnyolódás egy gyilkosság áldozatán + videó
7
Orbán Viktor: A kitartás és az alázat a legfontosabb + videó
8
Egy 13 éves lány csendes segélykiáltása: a tragédia, amit meg lehetett volna előzni
9
Mit nem ért Pottyondy Edina? Hont András elmagyarázza
10
Magyar ételekkel lepték meg a pápa szegényeit + videó

Legfrissebb híreink

Putyin azonnal megtette az első lépéseket készülve a budapesti békecsúcsra

Putyin azonnal megtette az első lépéseket készülve a budapesti békecsúcsra

 Az amerikai és az orosz elnök tegnapi telefonbeszélgetésén szóba került a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő lehetséges szállítása. Az orosz elnök munkatársa szerint Putyin úgy vélte, a fegyverek nem hoznának fordulatot a csatatéren, de súlyosan károsítanák Moszkva és Washington viszonyát. Közben elkezdődött a budapesti békecsúcs előkészítése Moszkvában – írja a Magyar Nemzet.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A cselekvőképtelenség, mint brüsszeli erény: a francia káosz valódi haszonélvezői

A francia kormány megmenekült. Egy napig?

 A francia kormány egy napra megmenekült. De mi az ára a túlélésnek, és miért jó ez valójában Brüsszelnek? Szarkasztikus elemzésünk leleplezi a párizsi politikai színház képmutatását.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!