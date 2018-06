„Megsemmisítő csapást mértek Iohannisra”

A szociálliberális kormányhoz közel álló Jurnalul National című lap az Auf Wiedersehent mondott az alkotmánybíróság Kövesinek című írásában úgy értékeli: a taláros testület egyértelművé tette, hogy az elnök csak képviseli az államot egy ügyészségi vezető leváltásánál, de magát a döntést valójában az igazságügyi miniszter hozza meg. A lap szerint az alkotmánybíróság megsemmisítő csapást mért ezzel Iohannisra. A szociálliberális kormánykoalíció által visszaélésekkel vádolt DNA vezetőjének leváltását Tudorel Toader igazságügyi miniszter kezdeményezte februárban. Az alkotmánybíróság megállapította: Iohannis alkotmányos konfliktust idézett elő, amikor megtagadta a főügyész elmozdítását.

A liberális Adevarul több véleménycikke is foglalkozik a témával, ezek egyike címében úgy értékeli: Az alkotmánybíróság politikai felügyelet alá helyezte az ügyészeket . A cikkíró szerint ezáltal az alkotmánybíróság is intézményes konfliktusba került a társadalom egészével, a demokrácia helyreállítására pedig az egyetlen megoldás, ha népszavazással döntenek a kérdésben. A cikkíró szerint a taláros testület abban nyújtott segédkezet a kormányon lévő politikusoknak, hogy zavartalanul lophassanak tovább, ne zaklassa őket többé a független igazságszolgáltatás.