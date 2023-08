Mégsem biztos, hogy kivonulnak Európából Soros György alapítványai

Megosztás itt:

A Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványai kivonulnak Európából - jelent meg a híradásokban hétfőn. A sajtó arról ír, hogy a döntés mögött a birodalom új vezetője, Alexander Soros állhat. A Szabad Európa értesülései szerint a szervezetek a világ más részeire helyezik át forrásaikat.

Mégsem vonul ki teljesen az Európai Unióból a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványai - erről már az Index számolt be kedden. A portál szerint mindössze újraszervezik munkájukat. A sorok közül az olvasható ki, hogy az Unió és a tagállamok viszik ezentúl tovább ugyanazokat a projekteket - de már közpénzből.

Azt, hogy jelenleg is aktívan működnek a Soros Alapítványok, bizonyíthatja az is, hogy a börtönbizniszben és a gyöngyöspatai roma kártérítésekben aktív szerepet játszó Magyar György ügyvéd újra felbukkant a civil alapítványok és a baloldal által felkapott témákban.

Magyar György a HírTV értesülései szerint most a recski Hunyadi utca károsultjainak ügyében is fellépne. A hevesi településre óriási mennyiségű csapadék zúdult még júniusban, a saras árhullám rázúdult a házakra. Az épületek részben engedély nélkül készültek és néhány az önkormányzat és a bánya területén állt. Magyar György már a bányahatóságot is megvádolta, hogy homályosan fogalmaznak, volt-e egyáltalán az óriási eső miatt üzemzavar az üzemben.