Megrökönyödtek a románok: ennyivel szökik fel a gáz ára a hatalmas mezőik ellenére

Megosztás itt:

Hopp után kopp, költekezés után megszorítás – ezt éli most a kritikátlan hírolvasók által az elmúlt években „bezzeg-Romániaként” kezelt keleti szomszédunk, és a suhintás eléri a rezsiköltségeket is. Ez már korábban is bizonyos volt, a románok – illetve első körben a bukarestiek – most kapták meg az első ízelítőt arról, mennyivel többet kell majd fizetniük a gázért. A széles háttér: az elmúlt években több mint négyszeresére szökött fel Európában a földgáz ára az orosz gázvezetékek felrobbantása és az Európai Unió szankciós politikája miatt. Az amúgy is megroggyant európai versenyképességet ez tovább rontotta, a háztartásokat pedig volt, ahol megvédték a sokktól, volt, ahol nem.

A rossz híreket tulajdonképpen jó hír vezette be a májusi elnökválasztásra készülő Romániában: februárban lejárt volna korábbi, kilowattóránként 0,31 lejes gázársapka, amellyel a kormányzat védte a lakossági fogyasztókat, de a korlátozás érvényét a jövő év március 31-ig kiterjesztették. Ennek következtében sokan a majdani ár hallatán akár még meg is könnyebbülhetnek: milyen jó, hogy ez még nem érvényes, és talán meg is lehet majd úszni.

A gáz ára Romániában: nem kevéssel ugrik meg, a keveset fogyasztóknak még annál is többel Ha mégsem lehet megúszni – a pénztárcákat érő sokk valószínű nagysága most már felmérhető, mivel az egyik legnagyobb gázszolgáltató hivatalos értesítést küldött a Distrigaz Sud Retele kiszolgálta bukaresti ügyfeleinek a jövő március 31. utáni feltételekről – jelentette az Adevarul.

A szolgáltató, a görög PPC Energie ugyan apró harmadiknak számít a teljes piacon a 43, illetve 42 százalékos részesedésű E.ON Energie Romania és Engie Romania mögött, a trend azonban a tájékoztatásából belőhető. A cég azt közölte: a kilowattóránkénti gázár 0,37 lejre fog emelkedni, ami több mint 19 százalékos drágulás.

Véletlenül ez pont megegyezik az évi 50 megawattóránál kevesebbet fogyasztó nem háztartási ügyfelek számára jelenleg megállapított ársapkával – írja a román lap a Profit.ro jelentésére hivatkozva. A rossz kilátás még rosszabb azoknak, akik jelenleg az árkorlátnál is kevesebbet fizetnek a gázért, számukra még nagyobb lesz az áremelés mértéke. Az új árak azonban csak a jövő év június 17-ig lesznek érvényben az értesítés szerint.

Forrás: Világgazdáság

Fotó: Canva