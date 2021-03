Megrohamozták az üzleteket az olaszok az újabb vesztegzár előtt

A regisztrálás és az oltás az egyetlen út, amely kivezet a mostani nehéz helyzetből - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban a koronavírus-járványra utalva. A kormányfő kifejtette: Izraelben láthatta az újrainduló, járvány utáni élet jeleit, a nekilendült gazdasági életet. Az eszköz, amellyel mindezt elérték, az oltás, a vakcina. A regisztrálás és az oltás az egyetlen út, amely kivezet a nehéz helyzetből. A koronavírus elleni oltásra jelentkezettek mielőbbi beoltása érdekében a május végig terjedő időszakra a hétvégi és munkaszüneti napokat is kijelölte államilag finanszírozott oltásra a háziorvosok számára Müller Cecília országos tiszti főorvos. 9011 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 498 183-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 130 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 627 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 346 904 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 134 652 főre emelkedett. 8718 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 949-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 229 827 fő a beoltottak száma, ebből 351 694 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország 4,36 millió adagot kötött le a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen által fejlesztett vakcinából, reményeink szerint az első szállítmányok hamarosan megérkeznek - mondta az NNK járványügyi osztályvezetője az operatív törzs ülésén. Galgóczi Ágnes közlése szerint a 18 éven felülieknél alkalmazható vakcina előnye, hogy a megfelelő védettség eléréséhez egyetlen oltás is elég belőle. A hosszú hétvégén is fontos a védelmi intézkedések betartása - hangsúlyozta Kiss Róbert alezredes az operatív törzs ülésén, kiemelve: március 15-én is tilos a gyülekezés. Az operatív törzs kéri a zsúfolt helyek kerülését. Az egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős uniós biztoshoz fordult a koronavírus elleni uniós vakcinabeszerzésekről szóló szerződések és szállítási menetrendek nyilvánosságra hozása érdekében a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Álságos, amit az oltásellenes baloldal művel - reagált a Fidesz Barkóczi Balázsnak, a Demokratikus Koalíció szóvivőjének közleményére. A DK szóvivője egyebek mellett azt írta, azt javasolják, hogy a "tragikus teljesítményt" nyújtó kormány fontolja meg, hogy nemzetközi segítséget kér, látva, hogy az orvosok, az ápolók és a lélegeztetőkapacitás leterheltsége már nemigen fokozható. Négyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeggel, több mint 8,2 millió forinttal csökkentette Tordai Bence (Párbeszéd) fizetését Kövér László házelnök egy fegyelmi vétség miatt - közölte az Országgyűlés sajtóirodája. Több száz millió forintból fejlesztette járványügyi ellátó központját a Szegedi Tudományegyetem, ennek köszönhetően képessé vált arra, hogy a harmadik hullámban is fogadni és eredményesen kezelni tudja a fertőzötteket. A magyar kormány tiszteli és védelmezi a zsidó-keresztény alapokon nyugvó európai kultúrát, ezért mindig tenni fog azért, hogy a zsidó közösségek békében és biztonságban élhessenek Magyarországon - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Együttműködés kell a gazdaság védelméhez, ezért a kormány folyamatosan egyeztet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Magyarország elkötelezetten támogatja Georgia európai uniós integrációját, és mindezt nemcsak szavakkal, hanem aktív tettekkel juttatja kifejezésre - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter, miután tárgyalt David Zalkaliani georgiai kollégájával. Tőkés László szerint az Európai unió kettős mércét alkalmaz Magyarországgal és Spanyolországgal szemben: Magyarország esetében a jogállamiságot félti, Spanyolország esetében pedig szemet huny a jogállamiság súlyos megsértése fölött. A magyar kormány támogatásával és a Katolikus Karitász közreműködésével öt lakókonténert és tárgyi adományokat adott át a horvátországi Sziszeken Azbej Tristan államtitkár, a horvátországi földrengés károsultjainak. Csak úgy lehet visszatérni a normális közösségi élethez, ha regisztrálunk, majd beoltatjuk magunkat - üzente a vajdasági és a magyarországi embereknek is Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Topolyán. Nincs ok az új típusú koronavírus elleni AstraZeneca-féle oltás használatának felfüggesztésére - jelentette ki a német egészségügyi miniszter. Romániában csütörtök estétől péntek délig kilencezren mondták le az AstraZeneca vakcinára korábban lefoglalt időpontjukat az internetes előjegyzési portálon - közölte a koronavírus elleni oltáskampányt koordináló bizottság. Több spanyol tartomány bejelentette, hogy óvatosságból egyelőre nem használja fel az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina azon tételét, amelynek alkalmazását több ország is felfüggesztette. Az Egészségügyi Világszervezet engedélyezte a Johnson & Johnson amerikai gyógyszeripari vállalat vakcinájának vészhelyzeti alkalmazását. A koronavírus elleni oltóanyagok kiszállítása az egyes európai uniós országokba nem egyenlő mértékben történik, vagyis nem minden ország kapja meg lakosságarányosan a neki járó mennyiséget - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár. A koronavírus elleni vakcinák unión belüli elosztása a tagállamok közötti megállapodásokon alapul, amelyek eltérhetnek az elosztás méltányos és népességarányos elvétől - közölte Eric Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője. A világon 118,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 67,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátország március 31-ig kiterjesztette a jelenleg is érvényben lévő járványügyi óvintézkedéseket, mindössze két területen tett kisebb engedményeket - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter. Ukrajnában rendkívüli mértékben felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, péntekre kiugróan sok, csaknem 13 ezer új beteget jegyeztek fel, ismét nagyon sokan, 230-an haltak bele egy nap alatt a betegségbe. Romániában március 15-étől megnyitják a hadsereg oltóközpontjait a koronavírus elleni vakcinára jogosult civilek előtt is - közölte Nicolae Ciuca védelmi miniszter. Az Európai Unió Tanácsa további hat hónapra, szeptember 15-ig meghosszabbította az Ukrajna területi egységét, önállódását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető cselekményekért felelősekkel szemben bevezetett szankciókat. A hegyi-karabahi tűzszüneti megállapodás gyakorlati végrehajtásáról tárgyalt az elmúlt két nap során telefonon Ilham Aliyev azeri elnökkel és Nikol Pasinján örmény kormányfővel Vlagyimir Putyin orosz elnök. Mégsem nyitják meg a pesti alsó rakpartot és a Lánchidat a gyalogosok és a kerékpárosok előtt a március 13-15-ei hosszú hétvégén az operatív törzs koronavírus-járvány miatti kezdeményezésére - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A nyomozási bíró elrendelte a letartóztatását egy férfinak, aki a gyanú szerint kétszer megerőszakolt egy terhes nőt - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék. Elrendelték a letartóztatását annak a férfinak, aki autóval áthajtott haragosa lábán, majd karóval bántalmazta - tájékoztatott a Budapest Környéki Törvényszék. BKK: Elkezdődik a Lánchíd korszerűsítése, a március 17-i részleges munkaterület-átadás és -átvétel során lezárják a hídfők környezetét és a hídjárdát is, a gyalogosok a felújítás 2023-as tervezett befejezéséig nem mehetnek át a hídon. Férfi kézilabda Eurokupa: Szlovákia-Magyarország 15:30 Új, 2025 végéig szóló szerződést írt alá Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A MAC Budapest nyerte meg az aranyérmet a női jégkorong-bajnokságban, miután a finálé harmadik mérkőzésén szétlövésben 6:5-re nyert a legutóbbi hat kiírásban győztes KMH Budapest ellen. Győr városa rendezheti meg 2025-ben a maratoni szakág világbajnokságát - döntött pénteki ülésén a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség igazgató tanácsa. Férfi kosárlabda NB I: Kaposvári KK-DEAC 93:72 Osztrák jégkorongliga: Vienna Capitals (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 6:1