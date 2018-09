Öt emberrel végzett egy ámokfutó Kaliforniában. A férfi feleségével egy autókereskedésbe ment be, ahol egy vita során két alkalmazottat és a saját feleségét is lelőtte. Menekülés közben még két emberrel végzett, majd egy autóval próbált elhajtani a helyszínről, de a kiérkező rendőrök megállították. A férfi ekkor magával is végzett. A hatóságok egyelőre vizsgálják a történteket.