Megnyíltak a szavazóhelyiségek a lengyelországi elnökválasztás második fordulóján

Elérkezett Magyarország a koronavírus-járvány második hullámának határára - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: Magyarország eddig sikeresen védekezett, a fertőzési és a halálozási számok messze alatta maradtak a nyugat-európaiaknak. A koronavírus-járvány esetleges fellángolása miatt fontos ismerni, hogy az emberek mely korábbi intézkedéseket támogatják a legnagyobb arányban - mondta a kormányszóvivő a közösségi oldalán közzétett Kormányinfó Plusz tájékoztatón. Szentkirályi Alexandra közölte: az első csatát Magyarország megnyerte a vírus ellen, ugyanakkor aggasztónak nevezte a horvát, a szerb, a szlovák, az osztrák, a montenegrói, a cseh és a bolgár járványügyi adatokat. A pedofil bűncselekmények kapcsán nincs bocsánat, nem lehet megértés - fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádióban. Az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten, amelyen a képviselők feltételeket szabva járulhatnak hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió hitelt vegyen fel a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítésére. Elkészült a nemzeti konzultáció honlapjának akadálymentesítése, így a kitöltése minden magyar polgár számára biztosított - közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott a kormány hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban. Hadházy Ákos saját otthonába érkezhetnek a nemzeti konzultációs ívek, mivel alapítványát családi házába jegyeztette be - derítette ki a Hír TV. Stábunk felkereste az alapítvány hivatalos címét, ahol Hadházy Ákosék éppen születésnapot ünnepeltek. Felére csökkentette Újbuda önkormányzata az átláthatósági biztos, bruttó egymilliót meghaladó fizetését, miután kiszivárogtak a titkosított szerződés részletei - derül ki a László Imre által vezetett önkormányzat honlapján közzétett szerződésekből. Jelentősen csúszhat a csepeli gerincút utolsó szakaszának tervezése és kivitelezése, mivel az eredetileg 2024-ben induló építkezés a főváros által hibásan benyújtott uniós pályázati anyag elutasítása miatt valószínűleg nem kezdődhet majd el időben. A csodamasinás Németh Károly élettársa a Norcros Hungary Kft. ügyvezető igazgatója - tudta meg a Magyar Nemzet. Viszont a cég vezetője, Romoda Kinga a lap kérdésére elhatárolódott az önjelölt polihisztortól. Németh Károly korábban azt állította, hogy tanácsokat adott ennek a vállalatnak, mivel szerinte ők akarták behozni azt a csodaszerkezetet, ami 8 perc alatt mutatja ki a koronavírust. A szocialisták elvettek egyhavi bért a szociális dolgozóktól - írta közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke a szociális ágazatban dolgozók munkájának elismerését szorgalmazta. A koronavírus-járvány miatt akár ötmillió forinttal is csökkenhet a fizetendő adó, ám ezt legkésőbb július 17-én lehet kérni az adóhivataltól - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Nagyjából 10 százalékkal kevesebb villamos energiára volt igény Magyarországon az idén májusban, mint egy évvel korábban - írja a Magyar Nemzet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatait idézve. Hétfőn indul A Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program második üteme, amelyben az anyajuh- és a szarvasmarhatartók, a méhészek, valamint a zöldségtermesztők nyújthatják be támogatási igényüket július 27-éig - közölte az Agrárminisztérium. Áder János köztársasági elnök levélben hívta fel az Európai Bizottság elnökének figyelmét a Tiszán és a Szamoson át Magyarországra érkező nagy mennyiségű hulladék problémájára. A világon 12 684 409 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 564 506, a gyógyultaké pedig 6 981 170 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megfertőzte a koronavírus Tánczos Barna Hargita megyei szenátort - közölte a Maszol.ro kolozsvári hírportál a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusának Facebook-bejegyzésére hivatkozva. Romániában újabb napi esetszám-rekordot jelentettek: az utóbbi 24 óra alatt 698 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A fertőzöttek számának növekedése miatt Montenegró újabb szabályokat hozott arra, kik és milyen feltételek mellett léphetnek be az országba. Koszovó pedig az országban élőket fegyelmezné szigorúbb intézkedésekkel. Ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban. Zágráb szigorít a nem uniós állampolgárok beutazási feltételein, az uniós állampolgárok, köztük a magyarok, továbbra is korlátozások nélkül léphetik át a határt. Hét koronavírussal fertőzött beteg halt meg egy nap alatt Olaszországban. Utoljára a járványterjedés kezdetekor volt ilyen alacsony a halálesetek száma, az egészségügyi minisztérium szombati adatai szerint. Koronavírus-járvány miatt vesztegzár alá került két amerikai támaszpont a japán Okinava szigetén - közölte az Okinava prefektúra kormánya. Újabb tüntetés volt Belgrádban a parlament épületénél, ahol a megmozdulás résztvevői Aleksandar Vucic államfő tekintélyelvű politikája ellen tiltakoztak. Lemondásra szólította fel a bolgár kormányt és főügyészt Rumen Radev államfő, aki szerint a társadalmi elégedetlenségért a kormány tehető felelőssé. Egyéni vállalkozók, munkanélküliek ezrei, akiket anyagilag súlyosan érintettek a koronavírusjárvány alatti korlátozások, pénzügyi támogatást követeltek Izrael második legnagyobb városában, Tel-Avivban. A görög kormány szerint történelmi hibát követett el Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal, hogy elrendelte a Hagia Sophia egykori ortodox székesegyház mecsetté alakítását. Folytatódik az ENSZ határon átnyúló humanitárius segélyezése, amely elsősorban Szíriára vonatkozik - erről született határozat New Yorkban az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Irán az amerikai szankciók ellenére eltökélt olajiparának fejlesztésében - szögezte le Bidzsán Zangane, az iszlám köztársaság olajipari minisztere. Huszonegy bevándorlót mentettek ki a la Manche csatornából. A migránsok három csónakkal tartottak Nagy-Britanniába. Az ausztrál kormány nem tudja garantálni, hogy a területén élő hongkongiak mindegyike állandó tartózkodási engedélyt kap - jelentette be Alan Tudge, Ausztrália bevándorlási ügyekért felelős ügyvezető minisztere. Megnyíltak a szavazóhelyiségek a lengyelországi elnökválasztás második fordulójában. Legkevesebb 23 halálos áldozatuk van az áradásoknak és földcsuszamlásoknak Nepál nyugati részén, és ezreknek kellett elhagyniuk otthonukat - közölték helyi tisztségviselők. Fakidőlés miatt nem közlekedhetnek a vonatok Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves között, a dél-balatoni vonalon jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni - közölte a Mávinform. Kilencvenegy esztendős korában elhunyt Tass Olga, a melbourne-i olimpián aranyérmes női kéziszercsapat tagja. Augusztus elsején folytatódik az észak-amerikai profi jégkorongliga, miután a játékosszakszervezet igazgatótanácsa után a liga vezetősége és a játékosok többsége is elfogadta a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt szezon folytatásának feltételeit. A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Stájer Nagydíj időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.