Megnyílt a lehetőség a megállapodásra a migrációs politika ügyében

A korrupcióellenes főpolgármester-helyettes nem tudja garantálni a korrupciómentességet a fővárosban - ismerte be Kerpel Fronius Gábor az Informátornak. Karácsony Gergely helyettese nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy új munkáját Kispesten kezdi-e meg. Kitiltaná a dízelautókat Budapestről Karácsony Gergely – erről az új főpolgármester az Inforádióban beszélt. A Demokratikus Koalíció nem zárkózik el Karácsony tervétől. Barkóczi Balázs szóvivő azt mondta: fontos a klímaváltozás elleni védekezés, de minden ilyen lépést egy széles körű társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak legalább 80 százalékát a vizek állapotán keresztül érzi meg az emberiség - mondta Áder János köztársasági elnök Budapesten, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén. Egységesek és legalább 15 százalékos alapbéremelést szeretnének januártól a BKV szakszervezetek - közölte Gulyás Attila a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke kiemelte: még az idén meg szeretnének állapodni, sokan ugyanis ettől teszik függővé, hogy maradnak-e a cégnél. Tíz településen ismétlik meg vasárnap az önkormányzati választást szabálytalanságok miatt. Nyílt levélben szólította fel lemondásra a Jobbik Mohács szocialista polgármesterét. Mint ismert Csorbai Ferenc ellenfél nélkül nyert október 13-án, mert a fideszes jelölt a kampány finisében elhunyt. Három cég vezetésétől is eltiltotta a bíróság Nyőgéri Lajost, a nemrég megalakult Pécsi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának elnökét. Nyőgéri Lajos szerint cégügyei és politikai szerepvállalása között nincs összefüggés, ezért nem hajlandó lemondani pozíciójáról. Övön aluli ütésekre is számít jövő héten Várhelyi Olivér biztosjelölti meghallgatásán a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. Hölvényi György a Hír TV Magyarország élőben című műsorában úgy vélte: a bővítési posztra jelölt magyar diplomata szakmailag felkészült politikus, de a személyét és a magyar kormányt érintő támadások nem maradnak el. Törökország, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek megsértette a líbiai fegyverembargót - számolt be egy bizalmas jelentésében az ENSZ. Negatívra rontotta a brit államadós-osztályzat kilátását a Moody's. Döntését a Brexit folyamatát kísérő szakpolitikai „bénultsággal” indokolta. Michael Bloomberg amerikai üzletember, volt New York-i polgármester hivatalosan is bejelentette, hogy indul a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. A spanyol központi büntető törvényszék engedélyezte, hogy az ügyészség újra kezdeményezze Hugo Armando Carvajal, a venezuelai katonai hírszerzés volt vezetője kiadását az Egyesült Államoknak, ahol egyebek mellett kábítószer-kereskedelemmel vádolják. Brazíliában kiengedték a börtönből pénteken a korrupcióért elítélt Luiz Inácio Lula da Silva volt elnököt, miután egy illetékes bíró elrendelte szabadon bocsátását. Fellázadt három város rendőri egysége pénteken Bolíviában Evo Morales elnök ellen, a kormány azonban egyelőre vár, a védelmi miniszter közölte, hogy nem vetik be a hadsereget a lázadók ellen. Noha péntek éjfélkor véget ért a Lufthansa légiutas-kísérőinek 48 órás sztrájkja, ma még több járattörlésre és késésre kell számítaniuk az utasoknak - közölte a légitársaság. Vasárnap megnyitják a közlekedők számára az M0-s autóút 6-os főúti felhajtóágát - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Megszúrta lakótársát egy 54 éves férfi Kiskunfélegyházán pénteken, a 45 éves sértett belehalt sérülésébe. Az elkövető a történteket bejelentette a rendőrségen. Gyurta Gergely megúszta 1500 méteren a tokiói induláshoz előírt olimpiai A szintet Dohában, a világkupa-sorozat záróállomásának pénteki versenynapján. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: Szolnoki Dózsa-Olympiakosz Pireusz (görög) 7:8. A magyar férfi jégkorong-válogatott hosszabbításban 4:3-ra kikapott az olasz csapattól a gdanski felkészülési torna nyitónapján. A Kaposvár 3:0-ra győzött Békéscsabán a női röplabda Extraliga pénteki játéknapján.