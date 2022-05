Meglepetéskoncertet adott a U2 két zenésze a kijevi metróban

Megosztás itt:

Bono, a banda énekese és The Edge gitáros a U2 legnagyobb slágerei közül játszott el párat, valamint a Stand By Me című klasszikus szám Stand By Ukraine-re átírt változatát - látható a közösségi portálokon és az ukrán csatornákon közzétett felvételeken.

"Zelenszkij elnök hívott meg bennünket, hogy játsszunk Kijevben az ukrán néppel való szolidaritásunk kifejezéseként, ezért eljöttünk, hogy megtegyük" - írta hivatalos Twitter-oldalán az együttes.

"Ukrajna népe nemcsak a saját szabadságáért harcol, de mindannyiunkért, akik szeretjük a szabadságot" - mondta Bono az RTE ír csatorna szerint.

MTI