Meglehetősen változatos módon oldják meg az országok az olimpikonok jutalmazását

Egy olimpiai aranyérem felbecsülhetetlen értékű a sportolónak, aki teljesítményével az egész világ fölé kerekedett. Ennek ellenére egyes országokban azért megpróbálják a pénz nyelvére is lefordítani azt a dicsőséget, amelyet egy olimpiai érem jelent. Van, ahol lakást, máshol gyémántot adnak az érmekért, de olyan ország is van, ahol tehenet ér az olimpiai arany.

