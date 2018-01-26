2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Megkezdődtek a német koalíciós tárgyalások

Hír TV

2018. január 26., péntek 11:44, frissítve: péntek 13:26

Angela Merkel, a Kereszténydemokrata Unió (CDU), Horst Seehofer, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) és Martin Schulz, a Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetője péntek reggel találkoztak, és ezzel hivatalosan is kezdetét vette a tárgyalás. A Bild napilap a minap olyan közvélemény-kutatást ismertetett, miszerint az egyharmados arányt sem éri el az újabb nagykoalíció támogatottsága Németországban. Az Insa felmérése szerint a nagykoalíciót 32 százalék támogatja, 58 százalék ellenzi.

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Angela MerkelkoalícióMartin SchulzNémetország

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