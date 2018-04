Megkezdődött Trump falának építése

Határfal az Egyesült Államok és Mexikó között. Washington megkezdte az új határzár építését Új-Mexikó Santa Teresa nevű településénél.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Az elnök kezdte ezt a projektet. A munka már elindult, és úgy vélem, hogy vannak olyan részei ennek, amelyeket már önök is láthattak, ott, ahol a már felállított és összerakott fal áll. Ez a projekt már megkezdődött. Az elnök falának építése ebben a szektorban megkezdődött. Nagyon is – fogalmazott Aaron Hull, El Paso határrendészeti vezetője.

Az El Paso-i körzetben tavaly több mint 25.000 papírral nem rendelkező migránst tartóztattak le, 15.000 kiló marihuanát és 63 kiló kokaint foglaltak le a hatóságok. A fal felépítése az előzetes tervek szerint 400 napot vesz majd igénybe és 73 millió dollárba kerül majd.

– A falat azért építjük, hogy segítse a határrendészeket a munkájuk elvégzésében. Gyakran azt hiszik az emberek, hogy a fal megállít mindent ami a határon történik, de ez nem így van. Ez csak egy újabb eszköz a határőröknek, hogy még hatékonyabban végezhessék a munkájukat, és több időt ad nekünk arra, hogy reagáljunk bármilyen behatolásra – mondta Ramiro Cordero, a határrendészet szóvivője.

A határ új-mexikói térségébe közben a Nemzeti Gárda újabb egységeit vezényelték, hogy a falépítési munkálatok közben a rendre vigyázzanak.

– A nemzeti gárdát és a hadsereget a határhoz vezényeltem. feljavítjuk a határfalat és fantasztikus munkát végeztünk. A bevándorlási és vámhivatal is fantasztikus munkát végzett, és kezelik a helyzetet. Kell a fal. Akkor is, ha republikánus az ember és akkor is, ha demokrata, kell a fal, amely megállítja a drogcsempészetet, amely teljesen kiírtja majd a drogcsempészetet, és nagyon sok olyan embert is megállít, akikre semmi szükségünk ebben az országban – nyilatkozta az amerikai elnök.

Donald Trump még 2015-ös kampánya kezdetén nevezte az Egyesült Államokba érkező mexikóiakat erőszakolónak, amivel meglehetős haragot váltott ki az Egyesült Államok déli szomszédjánál. Az amerikai elnök kampánya során jelentette be azt is, hogy falat épít a két ország határára, amit -akkori tervei szerint- a mexikói kormánnyal fizettetett volna meg.