Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója

2025. augusztus 15., péntek 22:21 | Mti
Vlagyimir Putyin Donald Trump

A tervezett időben, péntek este közép-európai idő szerint 10 óra előtt megkezdődött Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója az alaszkai Anchorage-ben - jelentették helyszíni tudósításaikban a nemzetközi hírügynökségek.

  • Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója

A résztvevők a tárgyalás megkezdése előtt nem tettek nyilatkozatot, és kérdésekre sem válaszoltak. A tervek szerint a találkozó után tartanak közös sajtótájékoztatót.

A két elnök csaknem egy időben érkezett meg a találkozó helyszínére, az Elmendorf-Richardson katonai bázisra. Az élő televíziós közvetítések szerint egyszerre szálltak ki az elnöki gépekből és indultak egymás felé a kiterített vörös szőnyegeken. Ezt követően Trump Cadillacjén továbbindultak a bázis épületébe.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője előzetesen elmondta, hogy a megbeszélésen amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott van jelen, a találkozót követő munkaebéden pedig már Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke is részt vesz.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, hogy a csúcstalálkozóhoz Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója csatlakozik.

További híreink

Megőrültek a strandolók: vörös cápa tűnt fel a Balatonban

Egy ukrajna-szakértő szerint a magyar miniszterelnök orosz oligarchák befolyása alatt áll + videó

Elszólta magát Szoboszlai edzője, döntött magyar sztárjáról

Trump bejelentette, hogy megegyezett a két szuperhatalom

Kincsre bukkanhat, aki most a Lidlben jár: nincs ember, akinek ne lenne hasznos ez a kütyü!

Robbanás történt Oroszországban, sok a halott

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

A Lidl kincsével megspórolhatod az 50 forintos visszaváltási díjat

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

További híreink

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

Elstarolt a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének forgatása

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fenyegető kijelentést tettek Magyarországról az ukrán állami médiában
2
Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett
3
Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét
4
Lázár János: Ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, lehetősége, képessége, tudása, az mindenképpen mi vagyunk + videó
5
A CIA és a két ország testőrségének közös feladata most: egyszerre kell megvédenie az amerikai és az orosz elnököt
6
Vadászgépek alkatrészeit lopták el a kecskeméti repülőtérről
7
Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkába
8
Magyar Péter nem bírja a kritikát: aki rosszat kérdez vagy bírálja, azt kidobatja vagy elnémítja + videó
9
Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme
10
Ha Karácsony Gergelyen múlna, nem lenne Budapesten tűzijáték

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!