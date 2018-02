Megkezdődött az uniós csúcstalálkozó

Az uniós csúcs előestéjén 12 állam- és kormányfő találkozott Brüsszelben, a belga miniszterelnök meghívására. A megbeszélésen a nagy európai országok mellett ott voltak a Benelux államok, a kelet-közép-európai régiót Bulgária, Szlovákia és Lengyelország képviselte. Orbán Viktor nem kapott meghívót.

– Azért volt fontos számomra ez a találkozó, mert szeretném közelebb hozni az államokat északról, keletről, délről és nyugatról. Ha valaki nem volt ott, az nem jelent semmiféle kizárást. Uniós szinten nagy, komoly döntések meghozatalára készülünk, ehhez kölcsönös bizalomra van szükség, és az is fontos, hogy lássuk és halljuk, miként gondolkodunk a fontos témákról – fogalmazott Charles Michel belga miniszterelnök.

Az állam- és kormányfők informális találkozójának kettős célja van, egyrészt a jövő évi európai parlamenti választásokra vonatkozó fontosabb szabályok megvitatása, másrészt a 2020 után költségvetés főbb szempontjainak kidolgozása. Komoly visszhangja volt, hogy Németország szerint a strukturális alapok elosztásának tükröződnie kellene, hogy egyes tagállamok milyen mértékben veszik ki részüket a menekültválsággal kapcsolatos terhekből.

– A strukturális és a kohéziós alapok felhasználásának azzal kellene összefüggenie, hogy melyik állam hogyan valósítja meg a szükséges gazdasági reformokat vagy hogyan hajtja végre az országspecifikus ajánlásokat. Ismerem a német javaslatot, tanulmányoznunk kell, de a mi javaslatunk az, hogy az alapok felhasználása a gazdasági reformokkal kell összefüggjön – mondta el Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke.

A britek kiválásával évente több mint 10 milliárd euróval kisebb lesz az EU költségvetése. A tagállamoknak arról is döntést kell hozniuk, hogy hajlandóak-e többet fizetni, ellenkező esetben csökkenteni kell a kiadásokat.

Az uniós tagállamok jelenleg körülbelül a nemzeti össztermék 1 százalékát fizetik be a közös uniós kasszába. Ezt szeretnék felemelni 1,1 és 1,2 százalék közötti összegre, a legtöbb tagállam hajlandó lenne erre, közöttük Magyarország is, azonban vannak olyan államok, amelyek kategorikusan elvetik ezt, például Ausztria vagy Hollandia, azt mondják, ha kisebb az unió, mert hiányoznak a britek, akkor kevesebb pénz is elegendő a működtetéséhez. A Hír Televíziót Arató László tudósította Brüsszelből.