Megkezdődött a választási kampány Ausztriában

A következő időszakban a nemzeti függetlenség megerősítésére kell koncentrálni - mondta Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője Kötcsén, a Polgári Piknik előtt. Javulnak a demográfiai tendenciák: húszéves csúcson van a házasságkötések száma, nő a gyermekvállalási kedv, csökken a válások, a csecsemőhalandóság és az abortuszok száma - jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Kötcsén. A budapesti demográfiai konferencia számos külföldi érdeklődőt vonzott, ami azt jelzi, hogy sokan kíváncsiak a családokat támogató magyar modellre - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A babaváró támogatások közel felét lakásvásárlásra igénylik a Duna House hitelcentruma adatai alapján. Célszerű a szülőnek csomagolnia iskolás gyermeke tízóraiját, uzsonnáját - mondta Csengeri Lilla dietetikus. Az ellenzéki együttműködés összeomlott, kevés helyen van érdemi együttműködés, az is inkább konfliktusos - mondta Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke a Polgári Pikniket megelőzően. Hétfő délutánig maradt idejük a pártoknak, egyesületeknek és a független indulóknak arra, hogy összegyűjtsék az októberi önkormányzati választáson való induláshoz szükséges érvényes ajánlásokat. Nem foglalkozom az ellenfelekkel - mondta Tarlós István főpolgármester Kötcsén, a Polgári Piknikre érkezve. Több mint hárommillióan, a választópolgárok 53 százaléka támogatja a kormánypártokat - mondta Kiszelly Zoltán politológus az M1-en. Több feltétel teljesítésével Magyarország nem esélytelen a klímasemlegesség elérésére 2050-re - jelentette ki Áder János köztársasági elnök. A világgazdaságban lassulás van, de recesszió nincs, itthon fenn kell tartani a fiskális fegyelmet és meg kell őrizni a magas beruházási rátát a magyar gazdaságban - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarország jelenének és jövőjének sikerében minden eddiginél fontosabb szerep jut a kutatásoknak és innovációnak - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Mintegy 2,5 milliárd forintnyi segítséghez juthat október közepéig az a több mint 1900 szőlőtermelő, akik a zöldszüret mellett döntöttek - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára. Fontos, hogy az ország megbecsülje a földműveseket, akik a magyar földvagyonnal gazdálkodnak, és egészséges, biztonságos, ízletes élelmiszert termelnek a családok számára - mondta Farkas Sándor parlamenti államtitkár. A vadállományt sehol sem veszélyezteti a jogszerű vadászat - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országos Vadásznap és Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megnyitóján. A Visegrádi Országok fővárosi történelmi városrészeinek képviselői találkoztak a budai Várban - közölte a Budavári Önkormányzat. A kormány feladata, hogy a diaszpórában élő mintegy 2,5 millió magyart is a nemzethez kösse - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Libamáj fesztivál lesz jövő hétvégén a Vajdahunyad várban. Szerb katonai küldöttséget fordítottak vissza horvát határőrök szombaton a kelet-horvátországi Batrovci-Bajakovo határátkelőről, mert a horvát hatóságok szerint nem kértek hivatalos engedélyt a belépésre - közölte az N1 horvát hírcsatorna. Ukrajna a fogolycsere keretében átadta Oroszországnak Volodimir Cemah donyecki szakadár fegyverest, akinek köze lehetett 2014-ben a malajziai utasszállító repülőgép Kelet-Ukrajna feletti lelövéséhez - közölte a holland külügyminisztérium. Az orosz rendőrség őrizetbe vette a központi választási bizottság elnöke, Ella Pamfilova elleni támadás gyanúsítottját - jelentette be Irina Volk belügyminisztériumi szóvivő. Helyhatósági választásokat tartanak Oroszországban. A görög rendőrség szerint 424 migráns érkezett péntek reggel és szombat dél között az égei-tengeri görög szigetekre - számolt be az ERT görög állami rádióadó. Szíriai terrorszervezet finanszírozása miatt vettek őrizetbe 10 embert Olaszországban egy razzia során. Recep Tayyip Erdogan megnyitná az utat a szíriai menekültek előtt Európa felé, amennyiben nem kap pénzügyi segítséget az EU-tól. A török elnök leszögezte: országa nem képes egyedül elviselni egy újabb menekültáradatot Szíriából. Izrael légicsapásokat hajtott végre Gázában, az iszlamista Hamász palesztin szervezet fegyveres állásai ellen - jelentette be az izraeli hadsereg. Pakisztán nem engedte be légterébe Ram Nath Kovind indiai elnök gépét. Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette a béketárgyalásokat az tálibokkal egy kabuli merényletük miatt. A Dorian által sújtott bahamai szigetekről több ezren menekültek a fővárosba, Nassauba, mert lakhelyükön egyre elviselhetetlenebbek a körülmények. A halálos áldozatok száma 43 és több százan eltűntek. Heves esővel és erős széllel elérte Kanada atlanti partját szombat este a Dorian hurrikán. Több százezer ember otthonában megszűnt az áramszolgáltatás Új-Skócia tartományban, fővárosában, Halifaxben pedig a belvárosban ledőlt egy építési daru. Az erdők pusztítását nem lehet csupán helyi problémaként kezelni, mert az az egész bolygó jövőjét sodorja veszélybe - figyelmeztetett Ferenc pápa Madagaszkáron. Heves tájfun közeledik Japán középső és keleti része felé. Határon túl is láthatják az M4 Sport közvetítéseit. Férfi kézilabda NB I: Balatonfüredi KSE - HE-DO B. Braun Gyöngyös 26:24; Orosházi FKSE-Linamar - Dabasi KC VSE 24:27; Mezőkövesdi KC - Eger SZSE 27:27; Csurgói KK - Budakalász 25:21 A FIDE elnöke szerint Magyarország jó eséllyel pályázhat a 2024-es sakkolimpiára. Női kézilabda NB I: Siófok KC - Szombathelyi KKA 40:21; MTK Budapest - Békéscsabai Előre NKSE 29:27; Dunaújvárosi Kohász KA - Érd HC 25:26 Ezüstérmet nyert a magyar férficsapat - Kasza Róbert, Marosi Ádám, Demeter Bence összeállításban - a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. Férfi vízilabda ob I: BVSC-Zugló - Metalcom Szentes 12:7 Bronzérmesként zárja a magyar női válogatott az asztalitenisz csapat EB-t.