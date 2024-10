Megosztás itt:

A munkálatokat a héten kezdték meg és várhatóan az év végére fejezik majd be. A város vezetése egy jelképes belépődíj bevezetésén is gondolkodik a jövő év első felétől, valamint a szerencsét hozó pénzérmét is már csak idén lehet utoljára bedobni a kútba.

Lesznek viszont jövőre újítások, például a szökőkút belsejébe is be lehet majd menni.