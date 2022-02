Megkezdődött a per a kegyetlen módon kivégzett katolikus pap ügyében

Megosztás itt:

A párizsi különleges esküdtszéken indult meg az eljárás hétfőn három férfi ellen a hat évvel ezelőtt kegyetlenül meggyilkolt francia katolikus pap ügyében. Jacques Hamel a 2016. július 26-án, az észak-franciaországi Saint-Étienne-du-Rouvray templomában elkövetett terrortámadás egyetlen áldozata volt: a 85 éves papot az Iszlám Állam terrorszervezet nevében két 19 éves fiatal térdre kényszerítette, majd az oltár előtt elvágta a torkát, miután mise közben berontottak a templomba. A hatóságokat egy apáca értesítette, aki még időben ki tudott jutni a templomból. A franciaországi születésű Adel Kermichet és Abdel-Malik Petitjeant a rendőrség lelőtte, miután a merényletet követően Allahu Akbar! kiáltással kirohantak a templomból, így most három közeli ismerősük állt a bíróság elé.

Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil és Yassine Sebaihia ellen azért indult eljárás, mert tisztában voltak azzal, mire készül a két fiatal, osztották a gyilkosok nézeteit, és arról is tudomásuk volt, hogy Szíriába akartak utazni, az Iszlám Állam akkori fellegvárába.

A három férfit terrorista bűnszövetkezet működtetésével is vádolják. Eljárás indult távollétében egy negyedik férfi, Rachid Kassim ellen is, aki a hatóságok szerint bátorította a fiatalokat a merénylet végrehajtására, ő azonban feltehetőleg harmincévesen meghalt 2017 februárjában az iraki Moszul egy bombázásában. A férfi 2012-ben hagyta el Franciaországot, hogy Szíriában beálljon az Iszlám Állam katonái közé, később a szervezet egyik fő toborzója lett.

– Csapjatok le a hitetlenekre, mint éhes oroszlán a zsákmányára

– mondta Kassim egy nyomozók által nyilvánosságra hozott beszélgetés során.

A per előreláthatólag egy hónapig fog tartani, és feltehetőleg harmincévnyi börtönbüntetést kapnak a vádlottak. A férfiak ugyanakkor vitatták az ellenük felhozott vádakat, hétfőn ketten mondták el, hogyan jutottak el a radikális iszlámig. A 36 éves Khalil elmondása szerint korábban egyáltalán nem az iszlámnak élt: gyakorlatilag falta a nőket, bordélyházakba járt Németországban és Hollandiában, valamint kábítószerfüggő volt. Mecsetbe évekkel ezelőtt kezdett el járni, unokatestvére, Abdel-Malik Petitjean által ismerte meg azt az imámot, aki szélsőséges propagandavideókat terjesztett. A 27 éves Sebaihiát pedig kudarcos felsőoktatási tanulmányai és munkanélkülisége vezették el az iszlamista ideológiákhoz.

Sajtóértesülések szerint a templom most 92 éves sekrestyése, Guy Coponet is részt fog venni a tárgyalások egy részén, hogy megértse, a tinédzserkorból éppen csak kilépő fiatalok hogyan képesek ilyen borzalmakat elkövetni.

A támadás során őt is túszul ejtették a merénylők, és súlyos sérüléseket is szerzett. Hamel atya egyik testvére, Roseline ugyanakkor a hatóságoktól vár választ arra a kérdésre, miért nem tudták megakadályozni a mészárlást, tekintve, hogy az egyik terrorista, Kermiche elektromos nyomkövetőt hordott a lábán, és naponta csupán néhány órára hagyhatta el otthonát – ebben az időszakban követte el a merényletet is. A 19 éves fiatal 2015-ben hamis papírokkal kétszer is megpróbált Szíriába jutni, de mielőtt ez megtörténhetett volna, letartóztatták.

Ferenc pápa 2016 októberében elfogadta a francia atya, Jacques Hamel boldoggá avatási folyamatának felgyorsítását.

A boldoggá avatáshoz mindazonáltal egy, az illetőnek tulajdonított csoda is szükséges. Ettől azonban Hamel atya esetében eltekintenek, miután – ahogy azt Ferenc pápa is hangsúlyozta – ő az egyház vértanúja, és ez egyértelműen kijelöli helyét Isten mellett a mennyországban. Szentté avatásához ugyanakkor mindenképpen szükség lesz majd egy neki tulajdonítható csoda felmutatására.

A 2016-os eset volt az első olyan terrortámadás Európába, amikor egy katolikus papot öltek meg. A merényletet követően az Iszlám Állam saját katonáiként nevezte meg a mindössze 19 éves fiatalokat, és utaltak arra, hogy a támadás megtorlás volt Franciaország iszlamisták elleni harcáért Szíriában és Irakban. A gyilkosságot 12 nappal a 86 áldozatot követelő nizzai kamionos iszlamista támadás után követték el. Ekkoriban a nyugat-európai országban magas volt a készültség, ugyanis a hat évvel ezelőtti brutális merényletet számos terrortámadás előzte meg 2015-ben. A sor a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap párizsi szerkesztősége elleni támadással kezdődött, noha az előző évek sem teltek nyugalomban: 2013 májusában és 2014 decemberében is két késelésről adtak hír a hatóságok, utóbbi Párizs egyik külvárosában történt. 2015 és 2017 között több mint 230-an vesztették életüket Franciaországban az iszlamisták támadásai során.

Borítókép: Fotó a meggyilkolt Jacques Hamel atyáról egy római templomban 2016. augusztus 17-én. (Fotó: AFP/Marco Zeppetella)

