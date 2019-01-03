2019. január 3.,
csütörtök, Genovéva, Benjámin napja

Megkezdődött a Hasogdzsi-per

Hír TV

2019. január 3., csütörtök 19:58

Megkezdődött a Dzsamál Hasogdzsi-gyilkosság miatt indult per Szaúd-Arábiában.

Összesen 11 személy ellen indult eljárás az ellenzéki újságíró megölése miatt. Az ügyészség várhatóan 5 vádlottra fog halálbüntetést kérni. A szaúdi monarchiát bíráló Hasogdzsit október elején gyilkolták meg az isztambuli főkonzulátuson. A török főügyészség szerint előre kitervelt módon azonnal megfojtották, holttestét pedig feldarabolták és megsemmisítették. A nemzetközi közösség a szaúdi trónörököst sejti a gyilkosság hátterében, több ország szankciókat hozott Rijád ellen.

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