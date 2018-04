Megkezdődhet a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése

IDÕKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁST TARTANAK MA NYÉKLÁDHÁZÁN, MERT A VÁROS KORÁBBI FÜGGETLEN POLGÁRMESTERE LEMONDOTT. A VOKSOLÁSON KÉT FÜGGETLENKÉNT INDULÓ, ÉS EGY FIDESZ-KDNP-S JELÖLT MÉRETTETI MEG MAGÁT. 4 VIDÉKI VÁROSBAN - DEBRECENBEN, KECSKEMÉTEN, NYÍREGYHÁZÁN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRON MA IS TÜNTETNEK A KORMÁNY ELLEN. TÖBB TÍZEZER EMBER TÜNTETETT BUDAPESTEN A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS A SAJTÓSZABADSÁGÉRT. A TÖMEG A KOSSUTH TÉRRÕL VONULT ÁT A SZABAD SAJTÓ ÚTJÁRA, AHOL BESZÉDEKET MONDTAK. MÁRKI-ZAY PÉTER: CSAK A TELJES NEMZET ÖSSZEFOGÁSÁVAL VAN ESÉLYÜNK LEVÁLTANI A KORMÁNYT. UNYATYINSZKY GYÖRGY: A KORMÁNY ANNAK KÖSZÖNHETI A SIKERÉT, HOGY MEGOSZTJA ÉS FÉLELEMBEN TARTJA A MAGYAROKAT. HOMONNAY GERGELY: LÉTRE KELL HOZNI EGY FÜGGETLEN TESTÜLETET, AMELY ELLENÕRZI A KÖZMÉDIA MÛKÖDÉSÉT. A TÜNTETÉS SZERVEZÕJE A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉRE, MÁJUS 8-RA HIRDETTE MEG A KÖVETKEZÕ TÜNTETÉST. JOBBIK: TÖBB TÍZEZER SZAVAZATOT ÉRINTETTEK A VÁLASZTÁSON A RENDSZERSZINTÛ VISSZAÉLÉSEK. A JOBBIK TÖBB MINT TÍZEZER BEJEGYZETT FIKTÍV SZABOLCSI LAKCÍM MIATT TETT FELJELENTÉST ALFAHÍR. TRÜKKÖZÉSSEL LESZ A PÁRBESZÉDNEK ÖNÁLLÓ FRAKCIÓJA, MIUTÁN BURÁNY SÁNDOR ÉS BÕSZ ANETT IS ÁTÜL. AZ LMP TÁRGYALNI HÍVJA AZ ELLENZÉKET AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALAKULÓ ÜLÉSE ELÕTT, HOGY EGYEZTESSÉK TERVEIKET. VÉDELMET KÉR A SVÁJCI HATÓSÁGOKTÓL A CSENGERI NÕ, AKI KÓSA LAJOS FIDESZES MINISZTER SZERINT 1300 MILLIÁRD FORINT ÖRÖKSÉGET AKART RÁBÍZNI 444.HU. CENZÚRÁNAK TARTJA ALFÖLDI RÓBERT, HOGY LETILTOTTÁK EGYIK DARABJÁT PÉCSETT. A LETILTOTT ELÕADÁST VÉGÜL SZIGETVÁRON TARTJÁK MEG, UGYANAZON A NAPON. MÉRTÉK MÉDIAELEMZÕ KÖZPONT: A KORMÁNYPROPAGANDA AZOKRA VOLT A LEGNAGYOBB HATÁSSAL, AKIK ELSZIGETELTEN VAGY KISZOLGÁLTATOTTSÁGBAN ÉLNEK. MENEKÜLTEKET FOGADOTT BE A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE NYUGAT.HU. A BANKADÓ MEGSZÜNTETÉSÉT VÁRJA AZ ÚJ KORMÁNYTÓL AZ OTP ELNÖKE, CSÁNYI SÁNDOR. TRUMP MEGHÍVTA A FEHÉR HÁZBA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕT. AZ AMERIKAI DEMOKRATA PÁRT BEPERLI DONALD TRUMP ELNÖKVÁLASZTÁSI KAMPÁNYCSAPATÁT, A WIKILEAKSET ÉS OROSZORSZÁGOT IS. A PÁRT SZERINT ENNEK A 3 CSOPORTNAK AZ ADATLOPÁSAI ÉS SZIVÁROGTATÁSAI VEZETTEK ODA, HOGY A DEMOKRATÁK ELVESZTETTÉK A 2016-OS VÁLASZTÁST. ENSZ-ELÕREJELZÉS: 2050-IG BULGÁRIÁBAN 24%-KAL, MAGYARORSZÁGON ÉS LENGYELORSZÁGBAN 15%-KAL CSÖKKENHET A NÉPESSÉG PORTFOLIO.HU. ELÕSZÖR NEVEZETT KI A PÁPA NÕI TANÁCSADÓKAT A HITTANI KONGREGÁCIÓBA. AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK A BÉRCSÖKKENTÉS, A VASUTASOK A ROSSZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK MIATT TÜNTETTEK ROMÁNIÁBAN - HRPORTAL.HU. IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: TEHERÁN KÉSZEN ÁLL AZ URÁNDÚSÍTÁSRA, HA WASHINGTON FELMONDJA A 2015-BEN KÖTÖTT TÖBBHATALMI ATOMALKUT. A MEGVÁLASZTOTT ÖRMÉNY MINISZTERELNÖK LEMONDATÁSÁÉRT CSAPTAK ÖSSZE AZ ELLENZÉKI TÜNTETÕK A RENDÕRÖKKEL JEREVÁNBAN. A TÜNTETÉS ELLENZÉKI VEZETÕJÉT ÕRIZETBE VETTÉK. ÖNGYILKOS MERÉNYLET TÖRTÉNT KABULBAN, A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 12 EMBER MEGHALT. LEGKEVESEBB HÁROM EMBER MEGHALT, 50 MEGSÉRÜLT, AMIKOR GÁZROBBANÁS TÖRTÉNT EGY PERUI KÓRHÁZBAN. AGYONLÕTTEK EGY RÓMAI KATOLIKUS PAPOT MEXIKÓBAN. ÉLÕ KÖZVETÍTÉS KÖZBEN LÕTTEK AGYON EGY RIPORTERT NICARAGUÁBAN, AHOL KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK VOLTAK. ÉSZAK-KOREAI EGY PHENJANI IMAHÁZ MEGÉPÍTÉSÉRE KÉRTE FEL A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLATOT. MEGHALT A VILÁG LEGIDÕSEBB EMBERE, EGY 117 ÉVES JAPÁN NÕ. VILÁGSZERTE MINTEGY 170 ORSZÁGBAN MA ÜNNEPLIK A FÖLD NAPJÁT, AZ IDEI ÉV KIEMELT TÉMÁJA A MÛANYAG HULLADÉKOK ELLENI HARC NEPSZAVA.HU. AUTÓ GÁZOLT EL KERÉKPÁROST MAGYARGÉC KÜLTERÜLETÉN, A FÉRFI A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÁROKBA HAJTOTT, MAJD FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A SZABADEGYHÁZA ÉS PUSZTASZABOLCS KÖZÖTTI ÚTON, A SOFÕR ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, ECSERNÉL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. FARKASOKAT ÉS HIÚZT IS RÖGZÍTETTEK AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK KAMERACSAPDÁI A KÖZELMÚLTBAN.