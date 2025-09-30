Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Megkerülné Magyarország vétóját az Európai Tanács elnöke Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban + videó

2025. szeptember 30., kedd 15:00 | HírTV

Ántónio Kostá tervéhez azonban az uniós alapszerződések módosítására lenne szükség.

  • Megkerülné Magyarország vétóját az Európai Tanács elnöke Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban + videó

Ursula Von der Leyen emellett felvetette az orosz eszközökön alapuló úgynevezett kártérítési hitel ötletét is. Az elképzelése szerint a hitelt nem egy összegben, hanem részletekben folyósítanák. Kijevnek pedig csak majd az orosz kártérítésekből kellene ezt rendeznie.

Azonban nem csak az Európai Bizottság törekszik minden erejével Ukrajna támogatására. Az Európai Tanács elnöke új javaslattal állt elő. A tervezetének célja az, hogy megkerülje hazánk vétóját, amely blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását.

Antonio Costa azt tanácsolja, hogy tagállamok minősített többséggel szavazhatnának az ún. csatlakozási tárgyalási klaszterek megnyitásáról Ukrajna és Moldova számára.

További híreink

7 fehérjeforrás, ami nem terheli a gyomrot

Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó

Olcsó, lenyűgöző és gyerekbarát – Ez Európa Thaiföldje, ami közelebb van, mint hinnéd

Horn Gábor leszögezte: vállalhatatlan az irány, amibe az ellenzék a Szőlő utcai botránnyal elment

Kaszás Nikolett eltűnése: megtörte a csendet a kutató-mentő szolgálat, mindent elmondtak

Dacból találja meg Varga Barnabás helyettesét Marco Rossi?

Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok

Kiborult a szurkolók gusztustalan viselkedése miatt a hatalmas mellű golfozónő

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

További híreink

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák
2
Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket
3
A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó
4
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!
5
Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó
6
Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett
7
Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó
8
Magyar Péter közgazdásza alkoholistákhoz hasonlította a Fidesz-szavazókat + videó
9
Milliók életét befolyásolható tervet jelentettek be Trumpék Washingtonban – Ez mindent megváltoztathat a Közel-Keleten
10
Szégyen és gyalázat – így reagált Lázár János Magyar Péterék aknamunkájára + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!