Megkerülné Magyarország vétóját az Európai Tanács elnöke Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban + videó

Ursula Von der Leyen emellett felvetette az orosz eszközökön alapuló úgynevezett kártérítési hitel ötletét is. Az elképzelése szerint a hitelt nem egy összegben, hanem részletekben folyósítanák. Kijevnek pedig csak majd az orosz kártérítésekből kellene ezt rendeznie.

Azonban nem csak az Európai Bizottság törekszik minden erejével Ukrajna támogatására. Az Európai Tanács elnöke új javaslattal állt elő. A tervezetének célja az, hogy megkerülje hazánk vétóját, amely blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását.

Antonio Costa azt tanácsolja, hogy tagállamok minősített többséggel szavazhatnának az ún. csatlakozási tárgyalási klaszterek megnyitásáról Ukrajna és Moldova számára.