Megkerülhetetlen politikai erővé vált a lett populista párt

2018. OKTÓBER 7., VASÁRNAP KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT ÜNNEPÉLYESEN FELVONTÁK A NEMZETI LOBOGÓT AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJÁN SZOMBATON, AZ ORSZÁGHÁZ ELÕTT. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK: A SZABADSÁG PÓTOLHATATLAN ÉRTÉK, RAGASZKODNUNK KELL HOZZÁ. AZ ÖRÖK MAGYAR SZABADSÁGIGÉNYRÕL BESZÉLTEK AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJÁN ARADON A SZABADSÁG-SZOBORCSOPORTNÁL TARTOTT MEGEMLÉKEZÉS SZÓNOKAI. GULYÁS GERGELY MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER: EMELKEDHET A MINISZTÉRIUMOKBAN DOLGOZÓ KÖZSZOLGÁK ÉS KÖZTISZTVISELÕK BÉRE. PALKOVICS LÁSZLÓ: A CORVINUS EGYETEM ÚJ MÛKÖDÉSI MODELLJÉHEZ VEZETÕ FOLYAMATOT AZ EGÉSZ MAGYARORSZÁGI FELSÕOKTATÁSRA SZÜKSÉGES KITERJESZTENI. BORONKAI SZABOLCS, A NAT EGYIK SZERZÕJE: A DIÁKOK TERHEINEK CSÖKKENTÉSE VOLT AZ EGYIK LEGFONTOSABB CÉL AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV MEGALKOTÁSAKOR. KIZÁRTÁK A JOBBIK KÉPVISELÕCSOPORTJÁBÓL VOLNER JÁNOST, A PÁRT ALELNÖKÉT, A KIZÁRÁST 17 IGEN, 4 NEM, ÉS 3 ÉRVÉNYTELEN VOKSSAL SZAVAZTÁK MEG. A DÖNTÉST KÖVETÕEN KÉT MÁSIK JOBBIKOS KÉPVISELÕ, FÜLÖP ERIK ÉS APÁTI ISTVÁN IS ÚGY DÖNTÖTT, HOGY KILÉP A FRAKCIÓBÓL. JOBBIK: VOLNER JÁNOSÉK NEM ADJÁK VISSZA MANDÁTUMUKAT. TRÓCSÁNYI: HAMAROSAN AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELÉ KERÜLHET A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYAR IDÕK. GULYÁS GERGELY: A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG FELÁLLTÁVAL A BÍRÓI FIZETÉSEKET IS EMELNI KELL. JÓVÁHAGYTA A WASHINGTONI SZENÁTUS DONALD TRUMP ELNÖK JELÖLTJÉNEK, BRETT KAVANAUGH-NAK LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI KINEVEZÉSÉT. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER: MAGYARORSZÁG SOHA NEM FOGJA CSERBENHAGYNI A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁGOT MONDTA NAGYSZÕLÕSÖN. ÉVTIZEDES MÉLYPONTRA SÜLLYEDT A BAJORORSZÁGOT EGYEDÜL KORMÁNYZÓ CSU TÁMOGATOTTSÁGA AZ OKTÓBER 14-I TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOK ELÕTT SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. MINTEGY HÚSZEZER EMBER VONULT AZ UTCÁRA SZOMBATON EDINBURGH-BAN SKÓCIA FÜGGETLENNÉ VÁLÁSÁT KÖVETELVE. MINTEGY 50 EZER EMBER VETT RÉSZT NÉMET KÖRNYEZETVÉDÕ CSOPORTOK EGY SZÉNBÁNYÁSZAT ELLENI TÜNTETÉSÉN A HAMBACHI ERDÕNÉL VÉGLEG TÁVOZIK A POLITIKÁBÓL CHRISTIAN KERN SZOCIÁLDEMOKRATA VOLT OSZTRÁK KANCELLÁR, ÉS AZ ÜZLETI ÉLETBEN FOLYTATJA PÁLYÁJÁT. MEGKEZDÕDÖTT A KÉT NAPIG TARTÓ VOKSOLÁS A FÉRFI ÉS NÕ HÁZASSÁGÁN ALAPULÓ CSALÁDFOGALOM ALKOTMÁNYBA IKTATÁSÁRÓL ROMÁNIÁBAN. A ROMÁNIAI NÉPSZAVAZÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRE BUZDÍTOTT KELEMEN HUNOR, A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG ELNÖKE. A ROMÁN KÖZPONTI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG SZERINT 21:00-IG ORSZÁGSZERTE A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBEN SZEREPLÕK KEVESEBB MINT 6%-A SZAVAZOTT. A HARMÓNIA KÖZPONT NEVÛ OROSZBARÁT PÁRT VÉGZETT ISMÉT AZ ÉLEN A LETTORSZÁGI VÁLASZTÁSOKON AZ EXIT POLLOK SZERINT. KISEBB FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG SZICÍLIA KELETI RÉSZÉT, DE AZ ELSÕ JELENTÉSEK SZERINT NEM OKOZOTT NAGYOBB KÁROKAT. MEGKÖZELÍTETTE A 34%-OT A MATTEO SALVINI VEZETTE LIGA TÁMOGATOTTSÁGA, AMELY ÍGY MEGELÕZTE A MÁSIK KORMÁNYPÁRTOT, AZ ÖT CSILLAG MOZGALMAT (28%). MIGRÁCIÓS RENDÕRSÉGET HOZ LÉTRE VENEZUELA - JELENTETTE BE DELCY RODRÍGUEZ VENEZUELAI ALELNÖK. A NOB BUENOS AIRESBEN, AZ IFJÚSÁGI OLIMPIA HELYSZÍNÉN ÁTADTA FÁBIÁNNÉ ROZSNYÓI KATALIN KAJAK-KENU MESTEREDZÕ EDZÕI ÉLETMÛDÍJÁT. BKK: DELEGÁCIÓ ÉRKEZÉSE MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL KÉSZÜLNI A FÕVÁROSBAN HÉTFÕN ÉS KEDDEN. EGY KISBUSZ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT SZOMBAT ÉJJEÉL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, KECSKEMÉT FELÉ, ÓCSÁNÁL, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. A 9. EMELETRÕL ZUHANT EGY NÕ FEJÉRE A KORLÁT DEBRECENBEN, A NÕ KÖNNYÛ SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. KIGYULLADT EGY 1100 NÉGYZETMÉTERES KACSAÓL ÜLLÉSEN, AZ ÁRPÁD DÛLÕN, A TÛZBEN HÚSZEZER KISKACSA ELPUSZTULT. HÉTFÕ REGGEL 6-TÓL KEDDEN DÉLUTÁN 6-IG LEZÁRJÁK A LÁNCHIDAT ÉS A SZÉCHENYI TERET A FÕVÁROSBAN, AZ ERDOGAN-DELEGÁCIÓ LÁTOGATÁSA MIATT. GVH: VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁS INDULT AZ ÉKSZER TV CÍMÛ MÛSOR MIATT.