2018. augusztus 24.,
péntek, Bertalan napja

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Megkérték az embereket, hogy zárjanak be mindent, már elérte a várost

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2018. augusztus 24., péntek 08:45, frissítve: péntek 09:05

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