Megjött a franciák esze?

Megosztás itt:

Az Ifop-Fiducial felmérése, amely három évvel az elnökválasztás előtt készült a „Sud Radio” és a „Le Figaro” számára, Marine Le Pen abszolút dominanciáját erősíti meg, olyannyira, hogy ezúttal már ő a második forduló favoritja is. (Franciaországban az elnökválasztás kétfordulós, a köztársasági elnöki székbe a második fordulóba bejutott két jelölt közül a több szavazatot szerző kerül.) Fontos tendenciaként értékelhető a jelenlegi miniszterelnöknek, Gabriel Attal-nak és a Nemzeti Tömörülés (RN) elnökének, Jordan Bardella-nak az áttörése is, valamint a baloldal teljes összeomlása, ami ezúttal a kommunista. antiszemita Jean-Luc Mélenchon „bedőlésében” testesül meg.

Az Ifop-Fiducial által készített felmérés az ismert vagy bejelentett jelöltek mellett abban is egyedülálló, hogy két új jelöltet is teszteltek: Gabriel Attal-t, a csak Macron sztárjának aposztrofált miniszterelnököt és Jordan Bardella-t. Mindketten a következő generációt képviselik, és már most kulcspozíciókban vannak. Az egyikük miniszterelnök, a másik a legnagyobb ellenzéki erő, a Nemzeti Tömörülés (RN) népszerű elnöke és uniós listavezetője. Attal 35, Bardella pedig csak jövőre tölti be a 30. életévét. A „Le Figaro” persze nem felejt el arra emlékeztetni, hogy a miniszterelnöki pozíciót gyakran arra használták fel a betöltői, hogy kiéljék köztársasági elnöki ambícióikat, mint például Georges Pompidou, aki Charles De Gaulle alatt volt miniszterelnök és De Gaulle után köztársasági elnök lett, vagy mint Jacques Chirac, aki többször is miniszterelnök volt, míg végül 1995-ben célba ért és köztársasági elnökké választották.

„Nehéz elképzelni, hogy Gabriel Attal ne dédelgetne ilyen ambíciókat, különösen azután, hogy Emmanuel Macron két ciklust követően nem indulhat az újraválasztáson”- írja a „Le Figaro”. Miután Marine Le Pen és pártja, a Nemzeti Tömörülés soha nem látott mértékben megerősödött, a baloldal azonnal jól bevált eszközéhez nyúlt és pert indítottak Marine Le Pen ellen az Európai Parlamentben való fiktív foglalkoztatással kapcsolatos ügyében, amelyre persze semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre jelenleg. Akár még el is ítélhetik, és akkor a választójogtól is megfosztják majd. Elemzők ugyanakkor rámutattak arra is, hogy időközben Jordan Bardella, Marine Le Pen pártja fiatal elnökének viselkedése, beszédmódja és öltözködése megváltozott, ha lehet így fogalmazni, „elnökibb" lett, ebből aztán a „Le Figaro” is arra következtet, hogy ő is jelentkezett a köztársasági elnöki harcba. De ez csak feltételezés: minden bizonnyal a sokkal tapasztaltabb Marine Le Pen lesz a jobboldal jelöltje 2027-ben.

A teljes cikket az Origo.hu-n olvashatják.