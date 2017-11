Megjárta a világsajtót a kínai látogatás híre

Még magasabb szintre emeli a magyar–kínai kapcsolatokat – ezt ígérte Li Ko-csiang miniszterelnök – a Hszinhua beszámolója szerint. A kínai kormány hivatalos hírügynöksége kiemeli: a magyar kabinet keleti nyitás politikájának érdekei egybeesnek a kínai új selyemút kezdeményezéssel, így a gazdasági és a kereskedelmi együttműködés is felgyorsult. Li szerint mindkét ország egyetért abban, hogy a történelem során ilyen jók még sosem voltak a magyar–kínai kapcsolatok.

Kevésbé kellene aggódnia, és aktívabbnak kellene lennie az EU-nak a kínai–kelet-közép-európai együttműködésben – áll a China Daily véleménycikkében. A szerző szerint Európa egykor gazdaságilag lemaradó országai Kína segítségével válnak a növekedés új motorjaivá. Hangsúlyozza: a többi közt a Budapest–Belgrád vasútvonal építésével Kína a régió országait kereskedelmi csomóponttá teszi. Ahogy az újságíró fogalmaz: az együttműködéssel mindenki nyer – Brüsszel mégis sokszor azzal vádolja Pekinget, hogy a kínai befektetés valójában az ipari kémkedés és a politikai befolyásszerzés álcája.

A Financial Times is úgy látja: Brüsszelt kifejezetten bosszantja, hogy Kína Kelet-Európa felé fordul. A cikk szerint az EU vezető országai attól tartanak, hogy Peking így kihasználhatja az unión belül egyre jobban elmélyülő kelet–nyugati ellentétet, és az infrastrukturális befektetések nyíltan politikai és stratégiai akciókhoz vezetnek. A lap által megkérdezett egyik szakértő szerint Kínának az együttműködésben részt vevő országok egyenként, saját jogukon is fontosak, egyúttal hidat is biztosítanak Pekingnek az EU-ba.