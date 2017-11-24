2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Mégis újra nagykoalíció alakulhat Németországban

Hír TV

2017. november 24., péntek 13:37, frissítve: péntek 14:33

A Szociáldemokrata Párt úgy döntött, hogy hajlandó egyeztetni az Angela Merkel vezette kereszténydemokratákkal.

A szocdemek ezzel lényegében szembehelyezkedtek Martin Schulz elnökkel, aki a kancellárnő távozásához kötötte a kormányzati szerepvállalást. Az első tárgyalást december elején tarthatják meg, miután a német államfő befejezi az egyeztetéseket a szövetségi parlament pártjaival.

Hír TVvissza a címlapra
koalícióNémetország

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Elárulták, hogy mit csinált Orbán Svájcban

2

Hír TV

Így lehet leváltani Orbánt 2018-ban

3

Hír TV

Öt év után taszították le a trónról Hosszú Katinkát

4

Hír TV

Kormányváltók

5

Hír TV

A magyar kormány nem mond igazat

6

Hír TV

Fokozódik a feszültség, már teljes a hadkészültség