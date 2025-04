Megint ráncosak lesznek az amerikaiak, ha elfogy a botox

Megosztás itt:

A múlt hét vámháborús zűrzavara újabb ráncokat vésett a homlokokra. Azok számára, akik injektálható esztétikai szereket – értsd: botoxot és hasonló készítményeket – használnak arra, hogy kisimítsák a szarkalábaikat, újabb komplikáció állhat elő – írja a Financial Times.

A Donald Trump által bejelentett úgynevezett kölcsönös vámok egyelőre nem vonatkoznak a gyógyszeripari termékekre. Az elnök azonban közölte, hogy hamarosan a gyógyszeripar is terítékre kerül – egyből be is pánikolt a szektor. Még azt követően is, hogy az amerikai elnök 90 napos szünetet hirdetett a kölcsönös vámintézkedések végrehajtásában,

Írország – ahol többek között a botoxot is gyártják – aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a gyógyszerek belekeveredhetnek a kereskedelmi háborúba.

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják