Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren

2025. november 02., vasárnap 07:38 | MTI
támadás drogháború Karib-tenger Egyesült Államok

Az Egyesült Államok vasárnap bejelentette, hogy előző nap újabb támadást hajtott végre feltételezett kábítószer-csempészek hajója ellen a Karib-tengeren.

Pete Hegseth védelmi miniszter azt mondta, hogy az amerikai hadsereg csapást mért egy karib-tengeri kábítószer-csempész szervezet által üzemeltetett hajóra, a fedélzeten tartózkodó három férfi meghalt.

A Donald Trump elnök által irányított és nemzetközi vizeken végrehajtott művelet célpontja egy olyan hajó volt, amelyről ismert volt, hogy kábítószert szállít egy csempészútvonalon.

Az amerikai erők nem szenvedtek veszteségeket - tette hozzá Hegseth az X közösségi oldalon. A miniszter egyben biztosította, hogy

Washington "továbbra is üldözi (...) és megöli" a kábítószer-kereskedőket, akiket úgy kezelnek, mint az Al-Kaida dzsihadista csoport tagjait.

Az Egyesült Államok szeptember eleje óta légitámadásokat hajt végre a Csendes-óceánon és főként a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyeket kábítószer-kereskedők tulajdonaként azonosítottak.

A szombati támadást megelőző hetekben a Trump-kormány 15 támadást jelentett be, amelyek 62 halálos áldozatot követeltek, bizonyítékot azonban nem szolgáltatott az érintettek kábítószer-kereskedelemmel való kapcsolatáról.

Fotó: illusztráció (Gemini)

Ezek a Trump–Orbán-találkozó kulcskérdései

Ezek a Trump–Orbán-találkozó kulcskérdései

Az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon - közölte a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelgő washingtoni találkozójáról szólva.
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait

Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait

 Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Egyetlen mondatával sem értek egyet. Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának - írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében szombaton.

