Megint fröcsög Daniel Freund és Guy Verhofstadt

Néhányan továbbra sem tudják elviselni az Európai Parlamentben, hogy Magyarország az EU soros elnökeként a „Tegyük naggyá Európát” (angolul: Make Europe Great Again) szlogent választotta július 1-én kezdődő programjához – írja a The Telegraph , amely megszólaltatta az EP leghangosabb magyarellenes képviselőit is.

