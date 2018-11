Meghalt egy tüntető a francia Alpokban

Az autót vezető nőt őrizetbe vették. Franciaországban több mint 50.000 ember tiltakozott az üzemanyagok környezetvédelmi adójának jövőre tervezett emelése ellen. A párizsi kormány ragaszkodik a dízelre kivetett adóhoz, arra hivatkoznak, hogy az országban legelterjedtebb üzemanyagtípus káros a környezetre.

Igen miniszter úr, úgy történt ahogy ön elmondta, a tüntetés ideje alatt történt Montvoisin-ben – így számolt be Louis Laugier Savoie Régió prefektusa a belügyminiszternek a francia Alpokban történt esetről. Egy tüntető vesztette életét mikor, egy autós próbált áthajtani egy blokádon, mert a gyerekét vitte orvoshoz. Az ötven év körüli tüntető nő a helyszínen életét vesztette, az autóst őrizetbe vették. Franciaországban ezer helyen, több mint 50.000 ember tiltakozik, az üzemanyagok megadóztatása ellen.

A tüntetéshez való jog alapvető ebben az országban. És nekünk ezt meg is kell védenünk, ugyanakkor azt is biztossá kell tegyük, hogy ezeken a tüntetéseken elkerüljük a hasonló eseteket. Már eddig is volt 3 balesetünk most jött még kettő, ahogy ön is mondta Észak-Franciaországban – mondta Christophe Castaner francia belügyminiszter

A tiltakozások az interneten szerveződtek. A sárga mellényesek mozgalmának nevezett akció az a dízel üzemanyagok környezetvédelmi adójának jövőre tervezett emelése miatt jött létre.

Azért vagyok itt, mert nem élek csak túlélek. Én egy középosztálybeli munkás vagyok, mint a férjem. Nem tudunk két gyermeket etetni két felnőtt jövedelméből. Túl sok az adó Franciaországban. Arra kérem Macron elnököt, hogy vizsgálja felül a politikáját és az ország vezetésének módját. A gazdaság bajban van .– nyilatkozta az egyik tüntető, Veronique Lestrade. A kormány közben kompenzálásokat ígért, de ez nem akadályozta meg a tüntetések országos méretűvé váljanak.