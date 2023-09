Meghalt egy spanyol segélyszervezet képviselője Bahmutnál egy támadás során

Megosztás itt:

A tárcavezető elmondása szerint a háború első spanyol halálos áldozatáról szóbeli megerősítést kaptak, a hivatalos tájékoztatást még várják az ukrán hatóságtól. A spanyol sajtó nyilvánosságra hozta, hogy az elhunyt a 32 éves Emma Igual, a Road to Relief nevű segélyszervezet társalapító igazgatója.

Instagram oldalán a csoport korábban arról számolt be, hogy orosz támadás érte a járművet, amelyben a spanyol igazgató, egy német orvos, egy svéd és egy kanadai önkéntes utazott Szlavjanszkból Ivanivszkébe, hogy felmérje a városban rekedt civilek szükségleteit. A közlés szerint a támadásban a kanadai Anthony Ihnat is életét vesztette, és a két másik segélyszervezeti dolgozó is súlyosan megsebesült.

"Sosem bocsátjuk meg Putyinnak az okozott fájdalmat" - fogalmazott Félix Bolanos miniszterelnökséget vezető miniszter egy madridi rendezvényen, hangsúlyozva, hogy Spanyolország elítéli a spanyol humanitárius munkás halálát Ukrajnában.

Borítókép: ABC