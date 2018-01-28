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Meghalt az IKEA alapítója

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2018. január 28., vasárnap 14:14

91 éves korában meghalt az IKEA bútoráruházlánc alapítója, Ingvar Kamprad. A hírt a svéd cég közölte. Az 1926-ban született üzletember 17 éves korában alapította a bútorgyártó vállalatot, amellyel a világ egyik leggazdagabb emberévé vált. A Bloomberg 2017-ben 46 milliárd dollárra becsülte a vagyonát.

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IKEAIngvar Kamprad

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