Meghalt a római középkori torony romjai alatt rekedt munkás

Megosztás itt:

A 66 éves férfit a római tűzoltóknak hétfőn késő este, több mint 11 órányi munkát követően sikerült még élve kiemelniük a romok alól. A mentők kórházba szállították, ahol lélegeztetőgépre kapcsolták, nem sokkal később azonban leállt a szíve, és az újraélesztési kísérletek ellenére pulzusa nem tért vissza.

A 29 méter magas Torre dei Conti toronyban két omlás is történt. Az első mintegy 11 óra 30 perckor, a második pedig mintegy másfél órával később következett be, akkor, amikor a tűzoltók már létrákkal dolgoztak a szerkezeten.

Egy másik munkást, szintén román állampolgárt, szinte azonnal kiemeltek, és súlyos, de nem életveszélyes koponyasérülésekkel kórházba szállították, míg két másik munkás könnyebb sérüléseket szenvedett, és elutasította a kórházi kezelést. A tűzoltók közül senki sem sérült meg.

A torony III. Ince pápasága alatt épült a XIII. század elején a Conti család lakótornyaként.

Az épület eredetileg kétszer olyan magas volt, de a XIV. és XVII. századi földrengések okozta károkat követően kisebb méretűre építették át. Egykor a városháza irodáinak adott otthont, de 2006 óta nem használták, és a római városi hatóságok szerint egy négyéves felújítási projekt részeként dolgoztak rajta, amelynek jövőre kellett volna befejeződnie. Múzeummá és konferenciaközponttá akartak átalakítani.

Az épület még áll, de jelentős belső károkat szenvedett.