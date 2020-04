Meghaladta a másfél milliót a fertőzöttek száma a világon

1190-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt 11 idős beteg, ezzel 77főre emelkedett az elhunytak száma, 112-en gyógyultan távoztak a kórházból. A Pesti úti idősek otthonában eddig 151 igazolt koronavírus-fertőzött van és 7 elhunyt. A fertőzöttek száma várhatóan magasabb lesz a több mint ötszáz fős idősotthonban, mert a laborvizsgálatok még jelenleg is tartanak - írja a koronavírus.gov.hu. Határozatlan időre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatt két hete elrendelt kijárási korlátozást - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be. A miniszterelnök arra kérte az embereket, hogy a korlátozó szabályokat tartsák be, kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák a távolságot a közterületeken, és fokozottan figyeljenek az idősekre. „Fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a húsvétjaink lenni szoktak” - mondta a kormányfő. A kormány több héttel előre gondolkodik, és már most előkészítik az egészségügyi ellátórendszert arra, hogy heteken belül akár 30 ezer beteget is képesek legyenek fogadni – mondta Kásler Miklós miniszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. További védőfelszereléseket kapnak az alapellátásban résztvevők - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központ vezetője. Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte: minden koronavírus-fertőzöttet kórházba szállítottak a Pesti úti idősek otthonából. A kormánypártok hatósági vizsgálatot követelnek annak kiderítésére, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak mint fenntartónak milyen felelőssége van a Pesti úti idősek otthonában kialakult helyzet miatt – közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Pintér Gábor: A fővárosi operatív stáb PR-jelleggel működik – mondta Pintér Gábor, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A fegyelmezett védekezésnek köszönhetően sikerült ellaposítani a koronavírus-járvány terjedésének görbéjét Magyarországon - közölte Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Az oktatási akciócsoport azt javasolja a kormánynak, hogy szervezzék meg az érettségit - jelentette be a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta, javaslatuk szerint a speciális esetek kivételével csak írásbeli vizsgákat szerveznének, a járványügyi helyzettől függően májusban vagy júniusban. Aki nem felvételizik idén, visszaléphet az érettségitől, és jövőre levizsgázhat. A családok számára fontos döntést hozott a kormány, miszerint a koronavírus-járvány idején sem nyúlnak a családtámogatásokhoz - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Egyszeri adót vetnek ki a pénzintézeti szektorra, az adó kulcsa az adóalap 50 milliárd forint feletti részének 0,19 százaléka, a költségvetésbe befolyó összeg 55 milliárd forint lesz - jelentette be a pénzügyminiszter. A gazdaságvédelmi akcióterv legfontosabb feladata a munkahelyek megőrzése – hangsúlyozta Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kormány hosszú távú intézkedéseket is kidolgozhat a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, ha ezt a veszélyhelyzet kimenetele szükségessé tenné – közölte György László államtitkár. Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint az ellenzék teljesen hiteltelen, amikor a gazdaságról vagy a munkahelyek megvédéséről van szó, hiszen korábban, kormányon megszorításokkal kezelték a válságot. A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 25 millió forintnyi adományt gyűjtött az állami idősotthonok lakóinak, 11 ezer ember összesen több mint 60 tonna gyümölcsöt kap húsvéti csomagként. Jöjjenek az emberek vért adni, járvány idején is folyamatosak a műtétek, a betegeknek most is szükségük van vérkészítményekre - mondta Matusovits Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tömeg-lélegeztetőgép fejlesztésén dolgoznak az Óbudai Egyetem kutatói – közölte Haidegger Tamás, az Óbudai Egyetem docense a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Amióta a 2015-ös migrációs válságot követően a Fidesz fellépett az Európai Unió bevándorláspárti politikájával szemben, az Európai Néppárt liberális tagjai támadják a magyar kormánypártot - írta a XXI. Század Intézet elemzésében. Az Európai Bizottság engedélyezte a gazdaságvédelmi akciótervben meghirdetett új beruházás-támogatási rendszer elindítását, amelynek keretében legfeljebb 800 ezer euróval támogathatják vállalatok magyarországi beruházásait - közölte Szijjártó Péter. Álhír, hogy Magyarországon beszüntették a parlamentet - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjúban. A magyar és a szerb határ mentén élő ingázók határátlépési lehetőségeiről, a teherforgalom fenntartásáról és a Szeged-Szabadka vasútvonal építésének felgyorsításáról tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 1 601 984-re nőtt a világon. A Covid-19 nevű betegségben 95 731-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 355 066. Ausztriában eddig mintegy 13 ezren fertőződtek meg az új koronavírussal, a megbetegedésnek 296 halálos áldozata van. Kijárási tilalommal törekednek a nyugat-balkáni országok arra, hogy lassítsák a koronavírus-járvány terjedését, közben pedig már a járvány utáni időszak gazdaságélénkítő lépéseiről gondolkodnak. Csehországban a fertőzöttek száma átlépte az ötezret, a járványnak eddig 104 halálos áldozata van. Olaszországban az elmúlt egy nap alatt 610-zel nőtt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, összesen több mint 18 ezren vesztették életüket a járvány következtében. Spanyolországban átlépte a 150 ezret a kiszűrt koronavírus-fertőzöttek száma, a járvány következtében több mint 15 ezren haltak meg. Franciaországban a regisztrált betegek szám meghaladta a 86 ezret, a koronavírus-járványnak már több mint 12 ezer halálos áldozata van. A koronavírus-járvány kisebb exodust idézett elő Párizsban, ahol a kijárási korlátozások kezdete óta a lakosság száma negyedével, csaknem 600 ezerrel csökkent. Belgiumban egy nap alatt 1580-nal emelkedett a fertőzöttek száma és 283-an haltak meg, a járvány következtében összesen 2523-an hunytak el. Jelentős, 500 milliárd euró összegű gazdasági mentőcsomagról állapodtak meg az euróövezethez tartozó uniós tagállamok pénzügyminiszterei a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság enyhítésére. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 881-gyen vesztették életüket a fertőzés következtében, csaknem 8 ezerre emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Tovább javult az új koronavírus okozta betegség miatt kezelt Boris Johnson brit miniszterelnök állapota, már nincs az intenzív osztályon - közölte a londoni kormányfői hivatal. Törökországban egy nap alatt 4056-tal nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, több mint 42 ezer fertőzöttet tartanak nyilván, 908 ember vesztette életét a járvány miatt. Mintegy 450 fogoly és börtönőr koronavírus-fertőzöttségét állapították meg Chicago legnagyobb börtönében. Májusra jósolta az amerikai gazdaság újraindítását Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter. Az emberekhez legközelebbi szenteknek nevezte az új koronavírus-járványban a betegekért életüket is feláldozó orvosokat és papokat Ferenc pápa a teljesen üres Szent Péter-bazilikában bemutatott misén. Oroszország és Szaúd-Arábia megállapodott, hogy egyformán 23 százalékkal, napi 8,5 millió hordóra csökkenti a kőolaj-kitermelést, az OPEC+-országok megállapodását végül váratlanul Mexikó hiúsította meg. Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot minden nap reggel 8 és este 10 óra között péntektől hétfőig a koronavírus-járvány miatt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Jogszerűen döntött a koronavírus-fertőzés miatt karanténba helyezett iráni diákok kiutasításáról az idegenrendészeti hatóság a Fővárosi Törvényszék megítélése szerint. Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Megváltozott a forgalmi rend az M43-as autópályán a csanádpalotai határátkelőnél, a sztrádán új terelést építettek ki - közölte az Útinform. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége befejezetté nyilvánította a 2019/20-as hazai bajnoki és kupasorozatokat. A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége befejezetté nyilvánította a 2019/20-as szezon hazai bajnoki és kupasorozatait.